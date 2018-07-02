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2 buc.
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Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
4.6
din 5
9
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Mihaela2211
02/07/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Bebe încântat de fluxul mai rapid,recomand cu încredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural
R3b3k
26/03/2018
România
Recomand cu drag!
Pentru mine Philips Avent e cel mai de incredere brand, la ora actuală, pe piața românească. Tetinele se curăță ușor, nu curg, nu se deteriorează (baby rontaie la ele dupa ce isi termină laptele din biberon), supapa a functionat mereu, siliconul a rămas foarte rezistent chiar si in urma repetatelor sterilizari.
Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural
Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural
R3b3k
26/03/2018
România
Foarte mulțumită
Se curăță ușor, nu curge, nu se deteriorează (baby rontaie la ele dupa ce isi termină laptele din biberon), supapa a functionat mereu, siliconul a rămas foarte rezistent chiar si in urma repetatelor sterilizari.
Acest review a fost făcut pentru SCF656/27 Tetină Natural
Acest review a fost făcut pentru SCF656/27 Tetină Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011