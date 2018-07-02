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  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
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  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
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  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul

Producție oprită

Philips AventTetină Natural

SCF654/27

4.6
| (9) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Calea naturală a hrănirii cu biberonul
Noua noastră tetină ajută la crearea unui mod mai natural de hrănire cu biberonul, atât pentru bebeluşul dvs., cât şi pentru dvs. Tetina are un design inovator cu petale, pentru o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea, ajutând bebeluşul dvs. să combine uşor hrănirea la sân cu cea cu biberonul.
Vezi toate beneficiile
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Tetină Avent cu design cu petale

Calea naturală a hrănirii cu biberonul

  • 2 buc.

  • Debit rapid

  • Peste 6 luni

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma sânului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma sânului

Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

9

Recenzii

86%

recomandă acest produs

4
3
2

02/07/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Bebe încântat de fluxul mai rapid,recomand cu încredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural

26/03/2018

România

România

Recomand cu drag!

Pentru mine Philips Avent e cel mai de incredere brand, la ora actuală, pe piața românească. Tetinele se curăță ușor, nu curg, nu se deteriorează (baby rontaie la ele dupa ce isi termină laptele din biberon), supapa a functionat mereu, siliconul a rămas foarte rezistent chiar si in urma repetatelor sterilizari.

Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural

Acest review a fost făcut pentru SCF654/27 Tetină Natural

26/03/2018

România

România

Foarte mulțumită

Se curăță ușor, nu curge, nu se deteriorează (baby rontaie la ele dupa ce isi termină laptele din biberon), supapa a functionat mereu, siliconul a rămas foarte rezistent chiar si in urma repetatelor sterilizari.

Acest review a fost făcut pentru SCF656/27 Tetină Natural

Acest review a fost făcut pentru SCF656/27 Tetină Natural

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011