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Informații de legalitate

  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă

Producție oprită

Philips Avent AirflexBiberon

SCF643/17

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Pentru hrănire activă sănătoasă
Biberonul Philips AVENT Airflex foloseşte tetina unică AVENT Airflex, care susţine hrănirea activă sănătoasă şi lucrează în ritmul natural al bebeluşului. Tetina Airflex uşurează trecerea bebeluşului de la sân la biberon.
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Dovedit clinic că reduce colicile

Pentru hrănire activă sănătoasă

  • 260 ml

  • Tetină cu debit lent

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Supapă integrată Airflex

Supapă integrată Airflex

Biberonul AVENT Airflex foloseşte o supapă Airflex care lucrează odată cu acţiunea de hrănire naturală a bebeluşului.

Dovedit clinic că reduce colicile

Dovedit clinic că reduce colicile

Un test clinic a demonstrat că, la vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Avent au mai puţine colici decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon obişnuit. (www.philips.com/Avent).

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF663/27 Classic PES baby bottle

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF663/27 Classic PES baby bottle

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF663/27 Classic PES baby bottle

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