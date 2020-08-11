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Producție oprită
2 buc.
Tetină cu debit variabil
Peste 3 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
4.5
din 5
26
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Liniuță
11/08/2020
România
Cumpărător verificat
Foarte bune
Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF635/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF635/27 Tetină anticolici
Sca!
26/06/2020
România
Cumpărător verificat
Ceea ce doream
Este un produs bun. Nu se deformeaza in urma sterilizarilor repetate. Bebe l-a acceptat cu succes!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF635/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF635/27 Tetină anticolici
Miha32
14/06/2019
România
Produse extraordinare
Tetine foarte bune, bebele nostru le-a acceptat mereu cu ușurință datorita designului specific gamei Natural. Sunt exact pentru vârsta recomandata, peste 3 luni , iar debitul variabil te ajuta și la lichide mai groase/ sucuri. Recomand cu încredere, produse de calitate excepțională. Recenzie din Campania Philips Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF635/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF635/27 Tetină anticolici
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011