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        Philips AventSCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

        SCF625/01

        2
        | (1) Recenzie
        Vezi toate beneficiile
        Tetină moale

        Tetină moale

        Concepută pentru gingii delicate

        Compatibilă cu biberoanele şi cănile Philips Avent

        Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele pentru a crea cana perfectă, care să se potrivească nevoilor individuale de dezvoltare ale copilului tău.

        Produs cu 0% conţinut de BPA

        Produs cu 0% conţinut de BPA

        Acest produs conţine 0% BPA

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        2.0

        din 5

        1

        Recenzie

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        4
        3
        1

        13/12/2013

        Polska

        Polska

        Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

        Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

        Acest review a fost făcut pentru SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

        Acest review a fost făcut pentru SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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