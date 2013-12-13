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Producție oprită
SCF625/01
Concepută pentru gingii delicate
Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele pentru a crea cana perfectă, care să se potrivească nevoilor individuale de dezvoltare ale copilului tău.
Acest produs conţine 0% BPA
2.0
din 5
1
Recenzie
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Acest review a fost făcut pentru SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Acest review a fost făcut pentru SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka