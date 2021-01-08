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Pompe pentru sân şi îngrijire
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Philips Avent Philips Avent Pompă manuală de sân
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SCF430/13
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Manual de utilizare
Toate (10)
Lapte (2)
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Pot folosi pompa de sân Philips Avent cu orice produse Avent?
Cum pot preveni scurgerea laptelui după pompare?
Sunt disponibile mai multe mărimi de pernă?
Cum ar trebui asamblată pompa de sân manuală Philips Avent?
Pungi de păstrare a laptelui matern
Recipient pentru depozitarea laptelui matern
Recipiente de depozitare a laptelui matern
Recipient de stocare hrană
AventCapac pâlnie pompă de sân
AventPernă de masaj pentru pompa de sân
AventCorp de pompă pentru pompa de sân
AventDiafragmă pompă de sân electrică
AventDisc de etanşare pentru biberon
AventMâner pentru pompa de sân
AventTijă pentru diafragmă
AventSupapă pentru pompa de sân
AventAdaptor recipient de depozitare
AventCapac pentru biberon
Tampoane pentru sâni
Aspiraţia pompei manuale de sân este prea mică sau prea mare
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