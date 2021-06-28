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Acest produs
Philips Avent
Pompă manuală de sân
284,99 lei
Tampoane pentru sâni
76,99 lei
Tampoane pentru sâni
25,79 lei
Recipient de stocare hrană
163,99 lei
Recipiente de depozitare a laptelui matern
98,99 lei
Recipient pentru depozitarea laptelui matern
51,99 lei
Pungi de păstrare a laptelui matern
59,99 lei
284,99 lei
Simplă
Tehnologie Natural Motion, pernă moale din silicon universală
Colectează laptele fără aplecare
Set de bază cu 3 recipiente pentru stocarea laptelui
Ușor de transportat
Inspirată de acţiunea de supt unică a bebeluşului, cupa inovatoare din silicon stimulează mamelonul pentru ca laptele să înceapă rapid să curgă. Pentru colectare confortabilă şi eficientă.
Mărime universală. Pentru că avem forme şi dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează şi se adaptează uşor pentru a se potrivi anatomiei tale unice. Este compatibilă cu 99,98 % din mameloanele de diverse mărimi* (până la 30 mm).
Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.9
din 5
328
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Motzan
28/06/2021
România
Excelent
Produsul este foarte bun ,nu provoacă răni asupra sânului in timpul utilizării ,alăptez exclusiv și ma ajuta sa golesc sânul de laptele rămas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Alinutza25
28/06/2021
România
Recenzie din campania Philips
Foarte buna pompa. Am folosit-o inca din spital. Este compacta, usor de asamblat si de utilizat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Deea24
27/06/2021
România
Excelent
Un produs de calitate superioară.recomand cu încredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Pe baza: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 aprilie 2019, (109 participante, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 de participante (caucaziene), SUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 de participante, Australia).
Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE, 10/2011