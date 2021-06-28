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  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi

Philips Avent Philips AventPompă manuală de sân

SCF430/13

4.9
| (328) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
Pompa manuală portabilă pentru sân Philips Avent cu tehnologie Natural Motion, inspirată de alăptarea bebeluşului pentru o eliberare rapidă. Se potriveşte tuturor tetinelor, având ritm şi aspirare uşor de reglat. Găsirea tetinei potrivite este importantă. Vezi mai multe mai jos.
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

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Philips Avent Pompă manuală de sân

Philips Avent
Pompă manuală de sân

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Pungi de păstrare a laptelui matern

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Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid de lapte

Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi

  • Simplă

  • Tehnologie Natural Motion, pernă moale din silicon universală

  • Colectează laptele fără aplecare

  • Set de bază cu 3 recipiente pentru stocarea laptelui

  • Ușor de transportat

Ajută la ejecţia rapidă a laptelui

Ajută la ejecţia rapidă a laptelui

Inspirată de acţiunea de supt unică a bebeluşului, cupa inovatoare din silicon stimulează mamelonul pentru ca laptele să înceapă rapid să curgă. Pentru colectare confortabilă şi eficientă.

Pernă de masaj adaptabilă din silicon moale, mărime universală

Pernă de masaj adaptabilă din silicon moale, mărime universală

Mărime universală. Pentru că avem forme şi dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează şi se adaptează uşor pentru a se potrivi anatomiei tale unice. Este compatibilă cu 99,98 % din mameloanele de diverse mărimi* (până la 30 mm).

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.9

din 5

328

Recenzii

98%

recomandă acest produs

28/06/2021

România

România

Excelent

Produsul este foarte bun ,nu provoacă răni asupra sânului in timpul utilizării ,alăptez exclusiv și ma ajuta sa golesc sânul de laptele rămas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

28/06/2021

România

România

Recenzie din campania Philips

Foarte buna pompa. Am folosit-o inca din spital. Este compacta, usor de asamblat si de utilizat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

27/06/2021

România

România

Excelent

Un produs de calitate superioară.recomand cu încredere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Pe baza: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 aprilie 2019, (109 participante, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 de participante (caucaziene), SUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 de participante, Australia).

  3. Pompă de sân fără BPA: doar biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern. În conformitate cu regulamentul UE, 10/2011