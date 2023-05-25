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  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire

Philips Avent ultra airSuzetă

SCF377/01

4.9
| (354) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Lasă pielea micuţului tău să respire
Calmează cu confortul aerului. Philips Avent ultra air are orificii foarte mari pentru a menţine pielea uscată. Are un buton care străluceşte în întuneric, astfel încât să îl poţi vedea când luminile sunt stinse. Disponibil în diferite culori şi modele.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Uşor de găsit pe întuneric

Lasă pielea micuţului tău să respire

  • Cu buton fosforescent

  • Ortodontic şi fără BPA

  • Pachet de 1

  • 0-6M

Lasă pielea bebeluşului să respire

Lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile de aerisire foarte mari aerisesc pielea bebeluşului, menţinând-o uscată în timp ce îl linişteşte.

Rată de 98% de acceptare a tetinei*

Rată de 98% de acceptare a tetinei*

Când am întrebat părinţii cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, în medie 98% dintre ei au spus că micuţul acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips Avent.

Efect fosforescent de lungă durată

Efect fosforescent de lungă durată

Utilizează butonul fosforescent al ultra air pentru a găsi rapid suzeta bebeluşului, fără a fi nevoie să aprinzi luminile.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

354

Recenzii

99%

recomandă acest produs

25/05/2023

România

România

Cumpărător verificat

Multumita

In cazul nostru, singurele suzete acceptate si indragite.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă

27/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Sunt minunate

Recomand tuturor prietenilor și cunoștințelor sa folosesc a produsele Philips

Avantaje

Count calitative

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/11 Suzetă

12/08/2021

România

România

Cumpărător verificat

Super

Absolut minunate, asa de usor de gasit noaptea, le-a acceptat din prima cel mic

Avantaje

Fosforescente

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/21 Suzetă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF376/21 Suzetă

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosită în suzetele noastre ultra air şi ultra soft.

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.