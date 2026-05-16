ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Încălzire rapidă şi uniformă
  • Încălzire rapidă şi uniformă
  • Încălzire rapidă şi uniformă
  • Încălzire rapidă şi uniformă
  • Încălzire rapidă şi uniformă
  • Încălzire rapidă şi uniformă

Producție oprită

Philips Avent AdvancedAparat de încălzit biberoane rapid

SCF355/07

4.8
| (83) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Încălzire rapidă şi uniformă
Când este timpul pentru următoarea masă a bebeluşului, încălzeşte-i uşor laptele sau mâncarea, în 3 minute. Se încălzeşte treptat şi continuu pentru a preveni punctele fierbinţi. Uşor de folosit, are o setare de dezgheţare la îndemână şi poate fi folosit şi pentru încălzirea alimentelor pentru bebeluşi.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Încălzeşte uniform în doar 3 minute

Încălzire rapidă şi uniformă

  • Încălzeşte uniform

  • Încălzeşte rapid

  • Dezgheţare delicată

  • Funcţie de păstrare cald

Încălzeşte biberoanele în 3 minute

Încălzeşte biberoanele în 3 minute

Aparatul de încălzit biberoane încălzeşte 150ml/5oz de lapte în doar 3 minute*.

Încălzeşte rapid şi uniform

Încălzeşte rapid şi uniform

Aparatul de încălzit biberoane încălzeşte rapid şi uniform. Prin circularea continuă a laptelui în timpul încălzirii, se previne şi apariţia punctelor fierbinţi.

Setare de dezgheţare delicată pentru biberoane

Setare de dezgheţare delicată pentru biberoane

Aparatul de încălzit biberoane dispune de o setare de dezgheţare. Mai sigură decât dezgheţarea într-un cuptor cu microunde şi mai comodă decât utilizarea apei, trebuie doar să selectezi setarea pentru a dezgheţa laptele sau pentru transformarea mâncării pentru bebeluşi în hrană lichidă.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

83

Recenzii

96%

recomandă acest produs

16/05/2026

România

România

Acest produs este extrem de util, incalzeste laptele la temperatura perfecta si nu trebuie sa mi fac griji daca laptele e prea fierbinte sau nu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Date of Use 2026-04-26

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Date of Use 2026-04-26

01/10/2024

România

România

Aparat de încălzit biberon

Un produs minunat ma ajutat foarte mult sunt foarte mulțumită de achiziție

Avantaje

Ușor de folosit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

29/09/2024

România

România

The best!!!

Scapă de grija faptului ca încălzești prea tare biberonul copilului sau ca nu este suficient de cald laptele. Aparatul acesta știe exact ce temperatură este potrivită pentru bebelușii noștrii. O invenție genială!

Avantaje

Încălzește și menține temperatura optimă a laptelui

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Pentru 150 ml de lapte la o temperatură de 22°C într-un biberon Philips Natural de 260 ml

  2. Pungile cu lapte matern şi biberoanele Philips Avent de 2 oz nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit biberoane.

  3. În perioada de tranziție, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie.