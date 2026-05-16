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Producție oprită
Încălzeşte uniform
Încălzeşte rapid
Dezgheţare delicată
Funcţie de păstrare cald
Aparatul de încălzit biberoane încălzeşte 150ml/5oz de lapte în doar 3 minute*.
Aparatul de încălzit biberoane încălzeşte rapid şi uniform. Prin circularea continuă a laptelui în timpul încălzirii, se previne şi apariţia punctelor fierbinţi.
Aparatul de încălzit biberoane dispune de o setare de dezgheţare. Mai sigură decât dezgheţarea într-un cuptor cu microunde şi mai comodă decât utilizarea apei, trebuie doar să selectezi setarea pentru a dezgheţa laptele sau pentru transformarea mâncării pentru bebeluşi în hrană lichidă.
4.8
din 5
83
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Carlitta121
16/05/2026
România
Acest produs este extrem de util, incalzeste laptele la temperatura perfecta si nu trebuie sa mi fac griji daca laptele e prea fierbinte sau nu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Date of Use 2026-04-26
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Date of Use 2026-04-26
Ela11
01/10/2024
România
Parte a unei promoții
Aparat de încălzit biberon
Un produs minunat ma ajutat foarte mult sunt foarte mulțumită de achiziție
Avantaje
Ușor de folosit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Czy06
29/09/2024
România
Parte a unei promoții
The best!!!
Scapă de grija faptului ca încălzești prea tare biberonul copilului sau ca nu este suficient de cald laptele. Aparatul acesta știe exact ce temperatură este potrivită pentru bebelușii noștrii. O invenție genială!
Avantaje
Încălzește și menține temperatura optimă a laptelui
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF355/09 Aparat de încălzit biberoane
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Pentru 150 ml de lapte la o temperatură de 22°C într-un biberon Philips Natural de 260 ml
Pungile cu lapte matern şi biberoanele Philips Avent de 2 oz nu pot fi utilizate în acest aparat de încălzit biberoane.
În perioada de tranziție, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie.