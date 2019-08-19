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  • Sterilizează 6 biberoane în 2 minute*
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  • Sterilizează 6 biberoane în 2 minute*
  • Sterilizează 6 biberoane în 2 minute*
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  • Sterilizează 6 biberoane în 2 minute*

Producție oprită

Philips AventSet de bază sterilizator cu microunde

SCF277/01

5
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Sterilizează 6 biberoane în 2 minute*
Setul starter sterilizator pentru microunde Avent este uşor şi compact, ideal pentru acasă şi călătorii
Vezi toate beneficiile

Sterilizator ultra rapid şi uşor de utilizat

Sterilizează 6 biberoane în 2 minute*

  • Clasică

Doar adaugi apă, încarci şi introduci în cuptorul cu microunde

Doar adaugi apă, încarci şi introduci în cuptorul cu microunde

Doar adaugi apă, încarci şi introduci în cuptorul cu microunde numai 2 minute. Durata exactă a ciclului de încălzire depinde de puterea cuptorului cu microunde: 2 minute la 1100-1850 Waţi, 4 minute la 850-1000 Waţi, 6 minute la 500-850 Waţi.

Comod pentru călătorie. Potrivit pentru majoritatea aparatelor cu microunde.

Comod pentru călătorie. Potrivit pentru majoritatea aparatelor cu microunde.

Sterilizatorul cu microunde Philips Avent a fost proiectat pentru a încăpea în majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piaţă. Datorită dimensiunilor reduse, este comod de transportat, asigurându-te că ai întotdeauna un biberon steril când pleci într-o scurtă călătorie peste noapte sau într-o vacanţă mai lungă în străinătate. De asemenea, este ideal ca sterilizator suplimentar acasă la bunici. Dimensiuni: 166 (Î), 280 (l), 280 (L) mm.

Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
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1

19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!

Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, gyors, könnyen kezelhető

A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!

Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

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Referințe

  1. 2 min. la 1100-1850 W, 4 min. la 850-1000 W, 6 min. la 500-800 W.