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Producție oprită
Clasică
Doar adaugi apă, încarci şi introduci în cuptorul cu microunde numai 2 minute. Durata exactă a ciclului de încălzire depinde de puterea cuptorului cu microunde: 2 minute la 1100-1850 Waţi, 4 minute la 850-1000 Waţi, 6 minute la 500-850 Waţi.
Sterilizatorul cu microunde Philips Avent a fost proiectat pentru a încăpea în majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piaţă. Datorită dimensiunilor reduse, este comod de transportat, asigurându-te că ai întotdeauna un biberon steril când pleci într-o scurtă călătorie peste noapte sau într-o vacanţă mai lungă în străinătate. De asemenea, este ideal ca sterilizator suplimentar acasă la bunici. Dimensiuni: 166 (Î), 280 (l), 280 (L) mm.
Conţinutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis
5.0
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
vinyola6
19/08/2019
Magyarország
Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!
Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Botianya
16/08/2019
Magyarország
Praktikus, gyors, könnyen kezelhető
A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Moncsi84
14/08/2019
Magyarország
Tökéletes termék
Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!
Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Acest review a fost făcut pentru SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
2 min. la 1100-1850 W, 4 min. la 850-1000 W, 6 min. la 500-800 W.