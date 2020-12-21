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  • Tetină rezistentă la muşcături pt. dinţii în dezvoltare
  • Tetină rezistentă la muşcături pt. dinţii în dezvoltare

Producție oprită

Philips AventTetine moi, rezistente la muşcături

SCF252/05

4.7
| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Tetină rezistentă la muşcături pt. dinţii în dezvoltare
Tetinele de formare Philips Avent sunt delicate cu gingiile şi totuşi rezistente la muşcături, atunci când apar primii dinţi. Supapa noastră patentată asigură că iese lichid doar atunci când copilul bea.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Tetină de formare fără scurgeri

Tetină rezistentă la muşcături pt. dinţii în dezvoltare

  • Înlocuire

  • Tetine moi, rezistente la muşcături

  • +6 luni/+9 luni

Supapă etanşă pentru sorbire fără vărsare

Supapă etanşă pentru sorbire fără vărsare

Gata cu murdăria! Noua noastră supapă brevetată asigură curgerea lichidului numai când copilul bea din cană.

Tetină în unghi pentru sorbire uşoară

Tetină în unghi pentru sorbire uşoară

Tetina în unghi este concepută pentru a ajuta copiii să înveţe cum să bea din cană.

Fără BPA/0% BPA

Fără BPA/0% BPA

Tetina noastră este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA/cu 0% BPA

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

4
2
1

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

23/11/2017

România

România

Util

Util in trecerea de la biberon clasic la cana. Pachetul de doua guri este mai mult decat suficient pentru interschimbarea cu restul elementelor gamei Natural.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF252 Tetine moi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF252 Tetine moi

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 