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Tetine moi, rezistente la muşcături
+6 luni/+9 luni
Gata cu murdăria! Noua noastră supapă brevetată asigură curgerea lichidului numai când copilul bea din cană.
Tetina în unghi este concepută pentru a ajuta copiii să înveţe cum să bea din cană.
Tetina noastră este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA/cu 0% BPA
4.7
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
IoanaDiana
23/11/2017
România
Util
Util in trecerea de la biberon clasic la cana. Pachetul de doua guri este mai mult decat suficient pentru interschimbarea cu restul elementelor gamei Natural.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF252 Tetine moi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF252 Tetine moi
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.