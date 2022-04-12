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  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului

Producție oprită

Philips Aventsuzetă ultra soft

SCF222/20

4.9
| (345) Recenzii | 99% recomandă acest produs

1 premiu

Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului
Ai grijă de pielea sensibilă cu suzeta ultra soft Philips Avent. Discul de protecţie extrem de moale* şi flexibil se mulează pe forma feţei bebeluşului, lăsând mai puţine urme şi cauzând mai puţine iritaţii, calmându-l pe cel mic într-un mod confortabil.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Disc de protecţie flexibil pentru potrivire confortabilă

Cea mai moale suzetă pentru pielea sensibilă a bebeluşului

  • ultramoale şi flexibilă

  • 0-6 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Disc protecţie moale şi flexibil pentru mai puţine urme şi iritaţii ale pielii

Disc protecţie moale şi flexibil pentru mai puţine urme şi iritaţii ale pielii

Pielea sensibilă are nevoie de protecţie suplimentară. Graţie tehnologiei discului de protecţie, această suzetă urmează liniile naturale ale feţei bebeluşului pentru o potrivire mai confortabilă. Cel mic va avea mai puţine urme şi iritaţii pe piele.

Disc de protecţie rotunjit pentru confort sporit în fiecare zi

Disc de protecţie rotunjit pentru confort sporit în fiecare zi

Discul nostru de protecţie rotunjit reduce la minimum presiunea şi este delicat cu pielea bebeluşului, calmându-l pe cel mic într-un mod confortabil.

Adorată de bebeluşii din întreaga lume*

Adorată de bebeluşii din întreaga lume*

Am întrebat mamele cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, iar în medie 98 % dintre ele au spus că micuţul acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips Avent.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-961244

Recenzii

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4.9

din 5

345

Recenzii

99%

recomandă acest produs

12/04/2022

România

România

Extraordinare

Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.

Avantaje

Perfecte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft

26/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produse calitative

Mereu mulțumită de produsele Philips dar și de ofertele lor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

29/06/2021

România

România

Recenzie din Campania Philips

Alegerea perfectă pentru fiecare bebeluș. Este moale, adorabila, cu un imprimeu viu colorat care poate exprima principalele trăsături ale bebelușului : puritate, gingășie, veselie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Dezvoltată în colaborare cu personal medical şi mămici

  2. Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosită în suzetele noastre ultra air şi ultra soft

  3. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare

  4. Marca de suzete nr. 1 din lume

  5. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  6. 85 % din mamele chestionate au perceput această suzetă ca fiind mai moale decât opt modele comparabile ale altor mărci importante, conform unei cercetări independente realizate în februarie 2017 în S.U.A.