Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Pentru confort esenţial
6-18 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*
Cu inelul de siguranţă poţi oricând să îndepărtezi uşor suzeta bebeluşului. Chiar şi mâinile micuţe pot să îl apuce!
4.8
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ituka23
18/10/2019
Magyarország
A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.
Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
MamiZuzulki
12/10/2015
Polska
Smoczek jest super.
Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Producătorul anului 2014