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  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
  • Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului

Producție oprită

Philips AventSuzetă Classic

SCF197/22

4.8
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului
Satisface permanent nevoile esenţiale de liniştire ale micuţului cu suzeta Classic Philips Avent. Disponibilă într-o serie de culori, tetina ortodontică şi pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebeluşului.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Suzetă cu design colorat şi strălucitor

Concepută pentru nevoile zilnice de liniştire ale bebeluşului

  • Pentru confort esenţial

  • 6-18 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*

Inel de siguranţă pentru îndepărtare uşoară

Inel de siguranţă pentru îndepărtare uşoară

Cu inelul de siguranţă poţi oricând să îndepărtezi uşor suzeta bebeluşului. Chiar şi mâinile micuţe pot să îl apuce!

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.

Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

12/10/2015

Polska

Polska

Smoczek jest super.

Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Marca nr. 1 din lume de suzete

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  3. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  4. Producătorul anului 2014