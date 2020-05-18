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Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Pentru scoaterea uşoară a suzetei Philips Avent în orice moment
Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.
Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
zdenda52
18/05/2020
Česká republika
Nejoblíbenější dudlík u syna
Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Šidítko Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Šidítko Classic
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Пустушка Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Пустушка Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Пустушка Classic
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Nu lega suzeta de gâtul copilului, deoarece există pericolul de strangulare.