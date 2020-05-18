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  • Ortodontică pentru confort maxim
  • Ortodontică pentru confort maxim
  • Ortodontică pentru confort maxim
  • Ortodontică pentru confort maxim
  • Ortodontică pentru confort maxim
  • Ortodontică pentru confort maxim
  • Ortodontică pentru confort maxim
  • Ortodontică pentru confort maxim
  • Ortodontică pentru confort maxim

Producție oprită

Philips AventSuzetă Classic

SCF196/18

5
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ortodontică pentru confort maxim
Tetinele Philips Avent ortodontice, comprimabile şi simetrice respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului. Toate suzetele Philips Avent sunt realizate din silicon şi lipsite de miros şi gust. Culorile se pot modifica.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Suzetă cu design colorat şi strălucitor

Ortodontică pentru confort maxim

  • 0-6 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Mâner cu inel de siguranţă

Mâner cu inel de siguranţă

Pentru scoaterea uşoară a suzetei Philips Avent în orice moment

Tetină ortodontică, comprimabilă şi simetrică

Tetină ortodontică, comprimabilă şi simetrică

Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.

Tetine confortabile din silicon

Tetine confortabile din silicon

Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejoblíbenější dudlík u syna

Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Šidítko Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Šidítko Classic

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Пустушка Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Пустушка Classic

10/07/2019

Україна

Україна

Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!

Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Пустушка Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF196/18 Пустушка Classic

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Nu lega suzeta de gâtul copilului, deoarece există pericolul de strangulare.