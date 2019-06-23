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Producție oprită
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*
Cu inelul de siguranţă poţi oricând să îndepărtezi uşor suzeta bebeluşului. Chiar şi mâinile micuţe pot să îl apuce!
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Malina05
23/06/2019
România
Grija pentru copii
Multumim Philips pentru grija pe care le o purtați micuților noștri, este a doua oară când folosesc produsele philips avent si sunt la fel de mulțumită
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Suzetă Classic
Crinutza
23/03/2019
România
Foarte practice
Foarte practice și frumoase, păcat că nu ai de unde sa alegi culoarea, eu am fetița și ne-au trimis 2 albastre, asta e , până la urmă materialul este ok și asta contează , bebica mulțumită
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Suzetă Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Suzetă Classic
Ewelina27
16/04/2016
Polska
Cumpărător verificat
super jakość
Smoczki są rewelacyjne. Miękkie, trwale, nie odbarwiają się. Na dodatek są bardzo ładne z wyglądu i kształtne.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Smoczek z serii Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Smoczek z serii Classic +