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Producție oprită

Philips AventSCF195/06 Classic pacifier

SCF195/06

5
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*

Inel de siguranţă pentru îndepărtare uşoară

Inel de siguranţă pentru îndepărtare uşoară

Cu inelul de siguranţă poţi oricând să îndepărtezi uşor suzeta bebeluşului. Chiar şi mâinile micuţe pot să îl apuce!

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

23/06/2019

România

România

Grija pentru copii

Multumim Philips pentru grija pe care le o purtați micuților noștri, este a doua oară când folosesc produsele philips avent si sunt la fel de mulțumită

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Suzetă Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Suzetă Classic

23/03/2019

România

România

Foarte practice

Foarte practice și frumoase, păcat că nu ai de unde sa alegi culoarea, eu am fetița și ne-au trimis 2 albastre, asta e , până la urmă materialul este ok și asta contează , bebica mulțumită

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Suzetă Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Suzetă Classic

16/04/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

super jakość

Smoczki są rewelacyjne. Miękkie, trwale, nie odbarwiają się. Na dodatek są bardzo ładne z wyglądu i kształtne.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Smoczek z serii Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF195/30 Smoczek z serii Classic +

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