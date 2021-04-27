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Producție oprită
SCF194/04
Design dintr-o bucată, din silicon
3-18 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Beneficiind de încrederea cadrelor medicale pentru a linişti nou-născuţii, suzetele Soothie sunt distribuite în spitalele din SUA.*
Soothie diferă puţin de celelalte suzete ale noastre. Forma sa unică îţi permite să introduci degetul în tetină, ajutând bebeluşul să sugă şi creând o legătură mai strânsă cu acesta
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
3.9
din 5
14
Recenzii
Flory2727
27/04/2021
România
Bebelusa mea o adora
Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!
Dezavantaje
Prea mare și greoaie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/04 Suzetă Soothie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/04 Suzetă Soothie
manci36
19/08/2019
Magyarország
Szuper cumi
3 hónapos kislányom semmilyen cumit nem fogadott el, az ujját szopizta, aminek nem örültünk. Hosszas keresés után találtam rá erre a nagyon egyedi cumira, amit elég gyorsan megszeretett. Nagyon tetszik az egyedi kialakítása, a könnyű tisztíthatóság és, hogy könnyen vissza tudom tenni a szájába ha kiesik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Ancika
16/08/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonsági vannak
Kislányom imádja ezt a cumit csak ezt fogadja el, és mióta fogzás időszak van minden részét tudja rágni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Marca nr. 1 din lume de suzete
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Această suzetă are o tetină de aceeaşi formă ca modelul pentru SUA şi este realizată din acelaşi material, dar are altă formă a discului de protecţie.