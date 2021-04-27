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  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
  • Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul

Producție oprită

Philips AventSuzetă Soothie

SCF194/04

3.9
| (14) Recenzii
Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul
Suzeta Philips Avent Soothie îţi oferă un mod suplimentar de a crea o legătură cu bebeluşul, deoarece designul său unic dintr-o singură bucată te ajută să oferi confortul degetului. Realizată din silicon omologat medical, Soothie este uşor de curăţat
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Silicon flexibil omologat medical

Încurajează suptul natural şi crearea unei legături cu bebeluşul

  • Design dintr-o bucată, din silicon

  • 3-18 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Distribuită în spitalele din SUA

Distribuită în spitalele din SUA

Beneficiind de încrederea cadrelor medicale pentru a linişti nou-născuţii, suzetele Soothie sunt distribuite în spitalele din SUA.*

Designul unic încurajează crearea unei legături cu bebeluşul

Designul unic încurajează crearea unei legături cu bebeluşul

Soothie diferă puţin de celelalte suzete ale noastre. Forma sa unică îţi permite să introduci degetul în tetină, ajutând bebeluşul să sugă şi creând o legătură mai strânsă cu acesta

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.9

din 5

14

Recenzii

27/04/2021

România

România

Bebelusa mea o adora

Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!

Dezavantaje

Prea mare și greoaie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF194/04 Suzetă Soothie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF194/04 Suzetă Soothie

19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper cumi

3 hónapos kislányom semmilyen cumit nem fogadott el, az ujját szopizta, aminek nem örültünk. Hosszas keresés után találtam rá erre a nagyon egyedi cumira, amit elég gyorsan megszeretett. Nagyon tetszik az egyedi kialakítása, a könnyű tisztíthatóság és, hogy könnyen vissza tudom tenni a szájába ha kiesik.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF194/05 Soothie Shapes cumi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF194/05 Soothie Shapes cumi

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó tulajdonsági vannak

Kislányom imádja ezt a cumit csak ezt fogadja el, és mióta fogzás időszak van minden részét tudja rágni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF194/05 Soothie Shapes cumi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF194/05 Soothie Shapes cumi

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  2. Marca nr. 1 din lume de suzete

  3. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  4. Această suzetă are o tetină de aceeaşi formă ca modelul pentru SUA şi este realizată din acelaşi material, dar are altă formă a discului de protecţie.