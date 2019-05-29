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  • Susţine dezvoltarea copilului tău
  • Susţine dezvoltarea copilului tău
  • Susţine dezvoltarea copilului tău
  • Susţine dezvoltarea copilului tău
  • Susţine dezvoltarea copilului tău

Producție oprită

Philips AventSuzete cu flux liber

SCF186/25

4.9
| (70) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Susţine dezvoltarea copilului tău
Suzeta Philips Avent pentru copii peste 18 luni susţine dezvoltarea copilului tău şi nevoile sale de liniştire în continuă schimbare. Tetina rezistentă la muşcături permite dezvoltarea dinţilor şi a gingiilor şi oferă totodată confort. Este disponibilă într-o gamă de culori şi modele simpatice.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Tetină rezistentă la muşcături

Susţine dezvoltarea copilului tău

  • Cu tetină rezistentă la muşcături

  • Peste 18 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Tetină rezistentă la muşcături pentru copii mici

Tetină rezistentă la muşcături pentru copii mici

Tetina rezistentă la muşcături a acestei suzete este concepută special pentru copiii mai mari.*

Orificiile de aerisire suplimentare lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile de aerisire suplimentare lasă pielea bebeluşului să respire

Pielea trebuie să respire, mai ales dacă este vorba de cel mic. Discul nostru de protecţie are 6 orificii de aerisire pentru un debit de aer suplimentar, conceput să reducă iritarea pielii.

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

70

Recenzii

99%

recomandă acest produs

3
2

29/05/2019

România

România

Recenzie în cadrul campaniei Philips Avent

Sunt foarte rezistente, au un design plăcut, se pot steriliza ușor și sunt igienice. Cu siguranță le voi alege și pentru viitorul copil.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF186/26 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF186/26 Suzete cu flux liber

07/05/2019

România

România

Excelent

Suzeta este foarte rezistentă, nu contine BPA. Nu se rupe, se poate steriliza .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF186/24 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF186/24 Suzete cu flux liber

04/07/2018

România

România

Foarte bune

Recenzie din campania Philips Avent Acceptate din prima de ambii copii , inca indispensabile.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF186/25 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF186/25 Suzete cu flux liber

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Marca nr. 1 din lume de suzete

  2. Această suzetă nu trebuie utilizată ca jucărie gingivală. Este rezistentă la muşcăturile ocazionale.

  3. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  4. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  5. Producătorul anului 2014