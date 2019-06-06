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Producție oprită
Oferă confortul unei aerisiri adecvate
0-6 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Pielea trebuie să respire, mai ales dacă este vorba de cel mic. Discul nostru de protecţie are 6 orificii de aerisire pentru un debit de aer suplimentar, conceput să reducă iritarea pielii.
Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
4.7
din 5
19
Recenzii
94%
recomandă acest produs
AdrianaI
06/06/2019
România
Foarte utila
Fetita a aceptat suzeta imediat si o folosim ori de cate ori vrem sa o calmam. Designul este placut si ergonomic.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF180/23 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF180/23 Suzete cu flux liber
Cristina09
04/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Recomand cu placere♥️ Ambii copii au folosit și încă folosim pentru cel mai mic.. Atât suzi cât și biberoanele!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF180/23 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF180/23 Suzete cu flux liber
Ramona83g
28/06/2018
România
Este foarte confortabila.
Este foarte practica,confortabila pentru ca are acele mici gauri de aerisire.Asadar nu exista riscul unei iritatii.Designul este foarte frumos,iar ca si pret este destul de accesibil.Sunt super incantata de produsele Philips.Recomand cu mare incredere,pentru ca si eu sunt mamica.Multumesc ,Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF180/24 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF180/24 Suzete cu flux liber
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012
Producătorul anului 2014