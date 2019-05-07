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  • Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate
  • Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate
  • Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate
  • Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate
  • Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate
  • Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate
  • Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate
  • Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate

Producție oprită

Philips AventSuzete cu flux liber

SCF178/26

4.9
| (33) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate
Lasă pielea micuţului să respire cu suzeta cu flux liber Philips Avent. Discul de protecţie are 6 orificii de aerisire pentru un debit de aer suplimentar, conceput să reducă iritarea pielii. Tetina ortodontică şi pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebeluşului.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Orificiile de aerisire suplimentare lasă pielea să respire

Oferă pielii delicate confortul unei aerisiri adecvate

  • Oferă confortul unei aerisiri adecvate

  • 0-6 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Orificiile de aerisire suplimentare lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile de aerisire suplimentare lasă pielea bebeluşului să respire

Pielea trebuie să respire, mai ales dacă este vorba de cel mic. Discul nostru de protecţie are 6 orificii de aerisire pentru un debit de aer suplimentar, conceput să reducă iritarea pielii.

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre*

Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

33

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/05/2019

România

România

Super

Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/23 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/23 Suzete cu flux liber

19/03/2019

România

România

Nota 10

Bebelușa mea are doar 5 luni. Am achiziționat acest produs cu gândul de a îl da când va împlini 6 luni însă când am vrut sa testez dacă îl acceptă am rămas surprinsă să văd că nu i o mai puteam scoate din guriță. Atât de mult i a plăcut încât le folosim de pe acum. Bravo Philips. Mulțumim.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/14 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/14 Suzete cu flux liber

30/06/2018

România

România

Rezistente

Foarte rezistente Recenzie campania Philips Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/26 Suzete cu flux liber

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF178/26 Suzete cu flux liber

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Marca nr. 1 din lume de suzete

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  3. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  4. Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012

  5. Producătorul anului 2014