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Producție oprită
Oferă confortul unei aerisiri adecvate
0-6 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Pielea trebuie să respire, mai ales dacă este vorba de cel mic. Discul nostru de protecţie are 6 orificii de aerisire pentru un debit de aer suplimentar, conceput să reducă iritarea pielii.
Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
4.9
din 5
33
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Adina29
07/05/2019
România
Super
Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF178/23 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF178/23 Suzete cu flux liber
Boncota
19/03/2019
România
Nota 10
Bebelușa mea are doar 5 luni. Am achiziționat acest produs cu gândul de a îl da când va împlini 6 luni însă când am vrut sa testez dacă îl acceptă am rămas surprinsă să văd că nu i o mai puteam scoate din guriță. Atât de mult i a plăcut încât le folosim de pe acum. Bravo Philips. Mulțumim.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF178/14 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF178/14 Suzete cu flux liber
OanaAlexia
30/06/2018
România
Rezistente
Foarte rezistente Recenzie campania Philips Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF178/26 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF178/26 Suzete cu flux liber
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012
Producătorul anului 2014