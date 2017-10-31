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Producție oprită
Cu inel care străluceşte pe întuneric
0-6 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Ştim că este important să culci micuţul la loc atunci când s-a trezit. Graţie inelului unic care străluceşte pe întuneric, vei găsi suzeta mai uşor, fără să aprinzi luminile.*
Bebeluşii ştiu ce le place! Am întrebat mamele cum răspund micuţii lor la tetinele Philips Avent, iar concluzia a fost că 9 din 10 bebeluşi acceptă suzetele noastre.*
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
4.1
din 5
8
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Sorina06
31/10/2017
România
Pe noi ne ajută foarte mult
Am folosit suzeta încă din spital. E perfectă pentru somn. Pe fetita mea o liniștea foarte mult când avea colici şi nu numai. Când adoarme îi cade din guriţă, iar dacă se trezeşte noaptea şi îi dau suzeta este când mai adoarme, depinde cât de înfometată e.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/28 Suzetă de noapte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/28 Suzetă de noapte
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Avantaje
Forma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/18 Нічна пустушка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/18 Нічна пустушка
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Înainte de a fi utilizate, inelele care strălucesc pe întuneric trebuie expuse la lumină.
Testată online de 100 de mame, Regatul Unit, 2012
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Producătorul anului 2014