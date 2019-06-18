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  • Liniştire confortabilă la culcare
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  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare
  • Liniştire confortabilă la culcare

Producție oprită

Philips AventSuzetă de noapte

SCF176/24

4.1
| (17) Recenzii | 80% recomandă acest produs
Liniştire confortabilă la culcare
Linişteşte-ţi copilul la culcare cu suzeta de noapte Classic Philips Avent: inelul care străluceşte pe întuneric îţi permite să o găseşti uşor în timpul nopţii. În timp ce doarme, tetina ortodontică şi pliabilă permite dezvoltarea orală naturală a bebeluşului.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Cu inel unic, care străluceşte pe întuneric

Liniştire confortabilă la culcare

  • Cu inel care străluceşte pe întuneric

  • 6-18 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

Inelul fosforescent este uşor de găsit la culcare

Inelul fosforescent este uşor de găsit la culcare

Ştim că este important să culci micuţul la loc atunci când s-a trezit. Graţie inelului unic care străluceşte pe întuneric, vei găsi suzeta mai uşor, fără să aprinzi luminile.*

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Concepută pentru dezvoltarea orală naturală

Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Realizată la centrul nostru premiat din Anglia

Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.1

din 5

17

Recenzii

80%

recomandă acest produs

2

18/06/2019

România

România

Merita banii

„Recenzie din campania Philips Avent” Merita banii, foarte moi, aspect plăcut , ușor de utilizat,ușor de spălat, și chiar se vede noaptea fosforescent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/24 Suzetă de noapte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/24 Suzetă de noapte

07/05/2019

România

România

Am 3 copiii și toate sticlele suzete le monitoarele

Recomand toată gama avent excelent mixerul de bucătărie și mașina de pâine la superlativ mulțumim Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/22 Suzetă de noapte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/22 Suzetă de noapte

07/05/2019

România

România

Excelenta

Foarte utila pe timp de noapte pentru ca are manerul luminos si are un design frumos

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/22 Suzetă de noapte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF176/22 Suzetă de noapte

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Înainte de a fi utilizate, inelele care strălucesc pe întuneric trebuie expuse la lumină.

  2. Marca nr. 1 din lume de suzete

  3. Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare

  4. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare

  5. Producătorul anului 2014