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Producție oprită
Cu inel care străluceşte pe întuneric
6-18 luni
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Ştim că este important să culci micuţul la loc atunci când s-a trezit. Graţie inelului unic care străluceşte pe întuneric, vei găsi suzeta mai uşor, fără să aprinzi luminile.*
Tetina noastră comprimabilă din silicon are o formă simetrică care se adaptează la bolta palatină, dinţii şi gingiile bebeluşului pe măsură ce se dezvoltă.
Poţi avea siguranţa că această suzetă va asigura confortul celui mic. Această suzetă este realizată la centrul nostru premiat din Anglia.*
4.1
din 5
17
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Crinutza
18/06/2019
România
Merita banii
„Recenzie din campania Philips Avent” Merita banii, foarte moi, aspect plăcut , ușor de utilizat,ușor de spălat, și chiar se vede noaptea fosforescent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/24 Suzetă de noapte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/24 Suzetă de noapte
Ione88
07/05/2019
România
Am 3 copiii și toate sticlele suzete le monitoarele
Recomand toată gama avent excelent mixerul de bucătărie și mașina de pâine la superlativ mulțumim Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/22 Suzetă de noapte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/22 Suzetă de noapte
Mihaela91
07/05/2019
România
Excelenta
Foarte utila pe timp de noapte pentru ca are manerul luminos si are un design frumos
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/22 Suzetă de noapte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/22 Suzetă de noapte
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Înainte de a fi utilizate, inelele care strălucesc pe întuneric trebuie expuse la lumină.
Marca nr. 1 din lume de suzete
Din motive de igienă, înlocuieşte tetinele după 4 săptămâni de utilizare
Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare
Producătorul anului 2014