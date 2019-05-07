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0-3 luni
Fără BPA
Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.
Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.
Pentru a păstra igienice tetinele sterilizate
4.6
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/20 Suzete de noapte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/20 Suzete de noapte
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/21 Smoczki na noc
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/21 Smoczki na noc
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/21 Smoczki na noc
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF176/21 Smoczki na noc
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Nu lega suzeta de gâtul copilului, deoarece există pericolul de strangulare.
9 din 10 bebeluşi acceptă suzeta Philips Avent (testată online cu 100 de mămici, în Marea Britanie, în anul 2012)