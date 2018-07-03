Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
0-3 luni
Fără BPA
Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.
Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.
Pentru a păstra igienice tetinele sterilizate
4.9
din 5
25
Recenzii
96%
recomandă acest produs
RstClaudia
03/07/2018
România
Cea mai buna suzeta, acceptata din prima!
Recenzie din campania Philips Avent- Cea mai buna suzeta...bebelina mea a acceptat o inca din maternitate, ne ajuta mult si acum in perioada cand colicii ne dau mari batai de cap. Recomand !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/02 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/02 Suzete cu flux liber
Mira91
27/06/2018
România
Foarte bune!
Sunt cele mai bune, înainte de a le cumpără am mai încercat suzeta de la alte 5 firme și nu m-am ales decât cu o colectie...Sunt singurele pe care fetita mea le accepta.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/18 Suzete cu flux liber
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/18 Suzete cu flux liber
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Nu lega suzeta de gâtul copilului, deoarece există pericolul de strangulare.
9 din 10 bebeluşi acceptă suzeta Philips Avent (testată online cu 100 de mămici, în Marea Britanie, în anul 2012)