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Producție oprită
SCF132/32
0-6 luni
Pentru scoaterea uşoară a suzetei Philips Avent în orice moment
Tetinele Philips Avent plate, simetrice, de forma unei picături, respectă dezvoltarea naturală a palatului, dinţilor şi gingiilor bebeluşului, deşi capătul suzetei este orientat în sus în gură.
Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.
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Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.