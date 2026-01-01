Tetine confortabile din silicon

Tetina Philips Avent de silicon este inodoră şi fără gust, prin urmare copilul tău o va accepta mai uşor. Siliconul este neted, transparent, uşor de curăţat şi nu devine lipicios. Tetina este durabilă, rezistentă, nu îşi pierde forma şi nu se decolorează în timp.