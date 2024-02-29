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Design dintr-o bucată, din silicon
0-6 luni
Fără BPA
Pachet de 2
Discul de protecţie curbat special, în formă de inimă, este proiectat să urmeze formele naturale ale feţei bebeluşului, astfel încât să ofere confort maxim, fără a se lovi de nasul lui/ei mic.
Soothie are un design durabil dintr-o singură bucată, realizat în întregime din silicon flexibil pentru uz medical. Echipa noastră de experţi l-a creat special pentru nou-născutul de 0-6m
Gama Philips Avent Soothie este distribuită în spitale din toată Europa. Medicii şi asistentele au încredere în aceasta pentru a calma nou-născuţii.
4.5
din 5
43
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Mettike
29/02/2024
Magyarország
Szuper
Nekünk is a kislányom 3 hós korától kezdett el cumizni ennek köszönhetően mert csak ezt fogadta el a cici után. Mindegyiktől öklendezett. Ezt nagyon szereti és rágcsálni is nem sérti meg az ínyét és a szájpadlását!
Avantaje
Könnyű, puha, illeszkedik az archoz, bőr érzete van
Dezavantaje
Nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Tigers30
29/06/2023
Magyarország
Kiválóan megfelelő termék
Anyatejes Kislányom nagyon szereti, egyből elfogadta, nem okozott cumi zavart
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Kheni
02/12/2022
Magyarország
Csak ezt használjuk
Kislányom nagyon szereti. A többitől öklendezett. Nagyon bevált, viszont könnyen szöszös lesz.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Toate suzetele noastre Soothie au aceeaşi formă a tetinei, design dintr-o singură bucată şi material şi sunt livrate cu o varietate de forme ale discului de protecţie, inclusiv cele distribuite în spitale din toată Europa
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare