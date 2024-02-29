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  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
  • Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului

Philips Avent SoothieSuzetă

SCF099/22

4.5
| (43) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului
Philips Avent Soothie este conceput în jurul contururilor naturale ale feţei bebeluşului. Discul de protecţie curbat, în formă de inimă, nu se va lovi de nasul mic al bebeluşului. Fabricat din silicon pentru uz medical, Soothie este distribuit în spitale din toată Europa*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Silicon flexibil pentru uz medical

Se așează confortabil pe curbele naturale ale feţei copilului

  • Design dintr-o bucată, din silicon

  • 0-6 luni

  • Fără BPA

  • Pachet de 2

Urmează formele feţei bebeluşului pentru un confort sporit

Urmează formele feţei bebeluşului pentru un confort sporit

Discul de protecţie curbat special, în formă de inimă, este proiectat să urmeze formele naturale ale feţei bebeluşului, astfel încât să ofere confort maxim, fără a se lovi de nasul lui/ei mic.

Design dintr-o singură bucată, realizat 100% din silicon pentru uz medical

Design dintr-o singură bucată, realizat 100% din silicon pentru uz medical

Soothie are un design durabil dintr-o singură bucată, realizat în întregime din silicon flexibil pentru uz medical. Echipa noastră de experţi l-a creat special pentru nou-născutul de 0-6m

Distribuit de spitale din toată Europa*

Distribuit de spitale din toată Europa*

Gama Philips Avent Soothie este distribuită în spitale din toată Europa. Medicii şi asistentele au încredere în aceasta pentru a calma nou-născuţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

43

Recenzii

97%

recomandă acest produs

29/02/2024

Magyarország

Magyarország

Szuper

Nekünk is a kislányom 3 hós korától kezdett el cumizni ennek köszönhetően mert csak ezt fogadta el a cici után. Mindegyiktől öklendezett. Ezt nagyon szereti és rágcsálni is nem sérti meg az ínyét és a szájpadlását!

Avantaje

Könnyű, puha, illeszkedik az archoz, bőr érzete van

Dezavantaje

Nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

29/06/2023

Magyarország

Magyarország

Kiválóan megfelelő termék

Anyatejes Kislányom nagyon szereti, egyből elfogadta, nem okozott cumi zavart

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

02/12/2022

Magyarország

Magyarország

Csak ezt használjuk

Kislányom nagyon szereti. A többitől öklendezett. Nagyon bevált, viszont könnyen szöszös lesz.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Soothie SCF099/22 Soothie

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Toate suzetele noastre Soothie au aceeaşi formă a tetinei, design dintr-o singură bucată şi material şi sunt livrate cu o varietate de forme ale discului de protecţie, inclusiv cele distribuite în spitale din toată Europa

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare