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  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire
  • Lasă pielea micuţului tău să respire

Philips Avent ultra airsuzetă

SCF080/11

4.9
| (651) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Lasă pielea micuţului tău să respire
Calmează cu confortul aerului. Suzeta Philips Avent ultra air are orificii de aerisire foarte mari pentru a menţine pielea bebeluşului uscată. Disponibil în diferite culori şi modele.
Vezi toate beneficiile
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Orificii de aerisire foarte mari pentru o liniştire mai confortabilă

Lasă pielea micuţului tău să respire

  • Lasă pielea copilului să respire

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

  • 0-6 luni

Lasă pielea bebeluşului să respire

Lasă pielea bebeluşului să respire

Orificiile de aerisire foarte mari aerisesc pielea bebeluşului, menţinând-o uscată în timp ce îl linişteşte.

Adorată de bebeluşii din întreaga lume*

Adorată de bebeluşii din întreaga lume*

Am întrebat mamele cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, iar în medie 98 % dintre ele au spus că micuţul acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips Avent.

Tetină confecţionată din silicon 100% pentru alimente

Tetină confecţionată din silicon 100% pentru alimente

Alegem în mod conştient materialul din silicon pentru tetinele noastre ultra soft şi ultra air, deoarece este un material sigur şi inert, utilizat pe scară largă în aplicaţii medicale, fără substanţe chimice periculoase, substanţe active endocrine (de ex. BPA) şi alergeni.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

651

Recenzii

99%

recomandă acest produs

01/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recomand!

Sunt foarte multumita de suzetele celor de la Philips Avent, bebe le adora. Le am folosit din prima zi de viață. Sunt moi si delicate cu pielea din jurul guritei bebelușului. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pacifier SCF087/17 ultra air

12/04/2022

România

România

Extraordinare

Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.

Avantaje

Perfecte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF344/20 suzetă ultra air

28/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

Suzetam multumiti

Bebelusul meu a acceptat aceste suzete. Au o textura moale.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF080/07 suzetă ultra air

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Teste de consum din SUA realizare în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosite în suzetele noastre ultra air şi ultra soft pentru 0-6 luni şi 6-18 luni.

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare

  3. Marca nr. 1 de suzete in lume