Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
1 biberon
9 oz/260 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
4.8
din 5
370
Recenzii
97%
recomandă acest produs
01/04/2022
România
Excelent
Îmi place foarte mult acest biberon,iar bebelina îl adoră.M-ar interesa să știu dacă există și mânere pentru acest model.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml
Jhom
09/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bun
Promtitudine e principala. Produsele excepționale la prețuri multumitoare
Avantaje
Ușor de folosit
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml
Cristian25
07/12/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Cel mai bun de pe piața.
L am ales pentru ca are cea mai buna tetina. Cel mai acceptat de copii.
Avantaje
Nu are nici un miros.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF070/25 Biberon Natural 260 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.