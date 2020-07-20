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Producție oprită
2 buc.
Debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
4.8
din 5
22
Recenzii
95%
recomandă acest produs
KSR2020
20/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Am cumparat aceste tetine datorita parerilor pozitive primite de la cunostinte. Bebelusul a primit foarte bine datorita formei tetinei care imita sanul. Folosim tetina si pe post de suzeta cand este nelinistit bebelusul. Recomand aceste tipuri de tetine.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF041/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF041/27 Tetină Natural
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Rewelacyjny smoczek
Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka
Avantaje
Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF041/27 Smoczek Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF041/27 Smoczek Natural
KereMere
11/04/2022
Polska
Świetny materiał i konstrukcja
Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.
Avantaje
Miękki, delikatny
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF041/27 Smoczek Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF041/27 Smoczek Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011