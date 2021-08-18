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Producție oprită
1 biberon
11 oz/330 ml
Tetină cu debit rapid
Peste 6 luni
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetină fină, rezistentă la muşcături, concepută pentru nevoile în schimbare ale copilului tău.
Petalele şi striaţiile din interiorul tetinei asigură flexibilitate fără aplatizare, pentru hrănire neîntreruptă.
4.9
din 5
113
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Dorutza
18/08/2021
România
Cumpărător verificat
Perfect
Excelent pentru bebelina noastra!! Mananca mult mai bibe din acest biberon!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml
07/07/2021
România
Excelent pentru noi!!
Bebelina papa foarte bine din el.. chiar mai mult decat cu celelalte biberoane!! Recomand cu incredere!! Materiale rezistente!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml
Madram
31/07/2020
România
Parte a unei promoții
Excelent
Am dat comanda de acest produs si chiar astazi mi-a sosit. Deja l-am folosit si este la fel de bun ca cel de 260ml. Recomand cu mare incredere. Recenzie din Campania Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
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