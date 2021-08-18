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  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea

Producție oprită

Philips AventBiberon Natural 330 ml

SCF036/17

4.9
| (113) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Uşor de combinat cu alăptarea
Biberonul nostru Natural cu tetină anti-aplatizare, striată şi moale este conceput pentru bebeluşii în creştere. Petalele de confort şi forma naturală a tetinei permit începerea naturală a hrănirii şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Produse compatibile
Încălzitor recondiţionat rapid pentru biberoane

Încălzitor recondiţionat rapid pentru biberoane

SCF355/00R1

Începere naturală a alăptării

Uşor de combinat cu alăptarea

  • 1 biberon

  • 11 oz/330 ml

  • Tetină cu debit rapid

  • Peste 6 luni

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.

Silicon moale şi fin pentru nevoile în schimbare ale copilului tău

Tetină fină, rezistentă la muşcături, concepută pentru nevoile în schimbare ale copilului tău.

Design flexibil, anti-aplatizare, striat al tetinei

Design flexibil, anti-aplatizare, striat al tetinei

Petalele şi striaţiile din interiorul tetinei asigură flexibilitate fără aplatizare, pentru hrănire neîntreruptă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

113

Recenzii

98%

recomandă acest produs

4

18/08/2021

România

România

Cumpărător verificat

Perfect

Excelent pentru bebelina noastra!! Mananca mult mai bibe din acest biberon!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml

07/07/2021

România

România

Excelent pentru noi!!

Bebelina papa foarte bine din el.. chiar mai mult decat cu celelalte biberoane!! Recomand cu incredere!! Materiale rezistente!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml

31/07/2020

România

România

Excelent

Am dat comanda de acest produs si chiar astazi mi-a sosit. Deja l-am folosit si este la fel de bun ca cel de 260ml. Recomand cu mare incredere. Recenzie din Campania Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF036/17 Biberon Natural 330 ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011