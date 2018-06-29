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Producție oprită
SCD610/00
Compatibil cu 4 camere
Rămâi în contact cu bebeluşul tău în casă pe o rază de 150 m
Urmăreşte-l pe cel mic zi şi noapte. Vizualizare color ziua şi alb-negru prin infraroşu noaptea
Îți auzi doar bebeluşul, nimic altceva. Monitorul tău comută simultan între 120 de canale pentru a-ți proteja conexiunea de interferenţe
4.2
din 5
6
Recenzii
Rovena19
29/06/2018
România
"Recenzie din campania Philips Avent"
Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Wideoniania cyfrowa