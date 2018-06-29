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  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău

Producție oprită

Philips AventMonitor video digital pentru copii

SCD610/00

4.2
| (6) Recenzii
Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău
Tehnologia noastră de monitorizare video digitală îți permite să păstrezi o legătură securizată şi privată cu bebeluşul tău în orice moment.
Vezi toate beneficiile

Vedere pe timp de zi şi de noapte, în orice loc din casă

Cea mai portabilă legătură cu bebeluşul tău

  • Compatibil cu 4 camere

Rază de acoperire de 150 m

Rază de acoperire de 150 m

Rămâi în contact cu bebeluşul tău în casă pe o rază de 150 m

Ecran LCD de 2,4 inci cu vedere pe timp de zi şi de noapte

Ecran LCD de 2,4 inci cu vedere pe timp de zi şi de noapte

Urmăreşte-l pe cel mic zi şi noapte. Vizualizare color ziua şi alb-negru prin infraroşu noaptea

Selectare automată a canalelor

Selectare automată a canalelor

Îți auzi doar bebeluşul, nimic altceva. Monitorul tău comută simultan între 120 de canale pentru a-ți proteja conexiunea de interferenţe

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

6

Recenzii

4
1

29/06/2018

România

România

"Recenzie din campania Philips Avent"

Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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