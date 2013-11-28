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Producție oprită

Philips AventSCD600/00 Digital Video Baby Monitor

SCD600/00

4
| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs
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4.0

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

1

28/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt nie znam lepszego a na codzień od 10 lat sprzedaje sprzęt elektroniczy i troche kamer widziałem

Potwierdzam zalety produktu o których pisali moi przedmówcy . Produkt ma wszystko . Zasięg jak dobre Wifi domowe u mnie łapie z parteru II piętro dzieki korytarzowi którym piętra są połaczone , na drodze jest tylko 1 para drzwi . Ktoś narzekał na brak mocowań w łózeczku , racja . Lecz sądze że to celowe , myśle że to celowe ponieważ nie powinno sie stawiać takich urządzeń blisko malutkich dzieci ,to szkodzi !!! Te 2-3 metry oddalenie są akurat , jakoś obrazu jest wystarczająca nawet w nocy , a i tak jest świetnie zbierający mikrofon ( na kamerce jest potencjonometr którym możemy ustawić czułość mikrofonu )

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/08/2012

Polska

Polska

Dla mnie - produkt idealny

Uważam że to urządzenie nie ma konkurenta - zarówno pod względem jakości wykonania jak i pod względem parametrów technicznych. Przed zakupem przetestowałem kilka wideo-niań i Philips avent zostawia konkurencję daleko w tyle . Jakośc obrazu i dźwięku jest bez porównania lepsza od konkurencji, nie słychać uciążliwych szumów wynikających z bezprzewodowego przesyłania dźwięku, zasięg jest bardzo duży - dziecko śpi na pietrze w domu, a zasięg jest w ogródku po drugiej stronie domu . Rewelacyjnie spisuje się funkcja noktowizji - kilkanaście emiterów IR umieszczonych wokół obiektywu, w zupełnych ciemnościach równomiernie i skutecznie oświetla dziecko . Bardzo przydatne sa dodatkowe funkcje - lampka nocna, choć nie świeci najmocniej, to daje lekką poświatę która pomaga w ciemnościach, trzy przyjemne melodyjki, które działają uspokajająco na dziecko ( przetestowane - moja córeczka bardzo je lubi) , ponadto świetną funkcją jest aktywacja odbiornika głosem, która pozwala na oszczędzanie baterii. Odbiornik posiada praktyczny uchwyt który służy jako podstawka, a po odwróceniu go o 180 stopni, jako zaczep do paska . Sama kamerka - nadajnik, posiada fajną magnetyczną podstawkę, która w wielu przypadkach wystarcza do odpowiedniego ustawienia kamery. W przypadku kiedy chcemy zamontować kamerę na łóżeczku - przydatny jest gwint który posiada standardowy wymiar pod statywy. Ja zakupiłem statyw za 20 zł w jednym z elektromarketów, z trzema giętkimi nóżkami który idzie idealnie wyprofilować tak, żeby zawiesić go na łóżeczku . Polecam !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost

s touto chůvičkou jsem byla spokojená, sice jsem měla menší problémy se signálem okolo domu, ale to se vychytalo a chůvička se osvědčila. Pohybování po domku bylo OK. Velice dobrá vychytávka je i možnost připevnit na stativ. Ukolébavky jsem moc nepoužívala, ale malé minus bylo, že se nedala ovládat hlasitost. Bohužel jsem ji po roce a 3/4 reklamovala - začala vynechávat a nenabíjela se mi. Reklamace byla vyřízena a peníze se mi vrátili.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

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