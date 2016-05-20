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Producție oprită
Conexiune 100% privată
Iluminare nocturnă şi cântece de leagăn
Funcţie Talkback
Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.
Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT (telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.
Activează modul ECO pentru a reduce puterea de transmisiune în camera copilului. În modul ECO, unitatea se conectează numai atunci când copilul scoate un sunet.
4.4
din 5
28
Recenzii
89%
recomandă acest produs
kami880302
20/05/2016
Polska
Cumpărător verificat
Rewelacja! Mega czułość!
Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
ditmarrobert
27/11/2015
Polska
po prostu świetny
bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
magdal
28/08/2015
Polska
Cumpărător verificat
bardzo dobra niania
niania spełnia wsztstkie oczekiwania, łatwa w obsłudze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.