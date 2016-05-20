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  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

Producție oprită

Philips Avent Audio MonitorsSistem de monitorizare tip DECT

SCD505/00

4.4
| (28) Recenzii | 89% recomandă acest produs
Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
Sistemele noastre de monitorizare pentru copii Avent DECT îţi oferă siguranţa de a te simţi aproape de bebeluşul tău, chiar şi atunci când nu eşti în aceeaşi încăpere. Cea mai fiabilă conexiune, sunet extrem de clar, lumină de veghe liniştitoare şi cântece de leagăn pentru tine şi pentru bebeluşul tău.
Vezi toate beneficiile

Linişte sufletească deplină când bebeluşul tău doarme

Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

  • Conexiune 100% privată

  • Iluminare nocturnă şi cântece de leagăn

  • Funcţie Talkback

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT (telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.

Mod ECO pentru economisirea energiei

Mod ECO pentru economisirea energiei

Activează modul ECO pentru a reduce puterea de transmisiune în camera copilului. În modul ECO, unitatea se conectează numai atunci când copilul scoate un sunet.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

28

Recenzii

89%

recomandă acest produs

1

20/05/2016

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Rewelacja! Mega czułość!

Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

27/11/2015

Polska

Polska

po prostu świetny

bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

28/08/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

bardzo dobra niania

niania spełnia wsztstkie oczekiwania, łatwa w obsłudze

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

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Referințe

  1. Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.