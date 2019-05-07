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Producție oprită
Interferenţe minime de la alte sisteme de monitorizare.
Se aprinde când bateriile trebuie reîncărcate sau înlocuite.
Oferă posibilitatea de a regla volumul unităţii pentru părinţi pentru a corespunde oricărei situaţii.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD470/00 Analogová dětská chůvička