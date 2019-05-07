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Producție oprită

Philips AventMonitor analogic pentru copii

SCD470/00

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ascultă-ţi copilul
Garantează recepţia sigură în interiorul şi în jurul casei şi o interferenţă minimă de la orice alt dispozitiv.
Vezi toate beneficiile

Rază de acţiune până la 150 m

Ascultă-ţi copilul

Interferenţe minime de la alte sisteme de monitorizare

Interferenţe minime de la alte sisteme de monitorizare.

Se aprinde când bateriile trebuie reîncărcate sau înlocuite

Se aprinde când bateriile trebuie reîncărcate sau înlocuite.

Reglează volumul unităţii pentru părinte pentru a corespunde oricărei situaţii

Oferă posibilitatea de a regla volumul unităţii pentru părinţi pentru a corespunde oricărei situaţii.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD470/00 Analogová dětská chůvička

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