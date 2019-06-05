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Producție oprită
Classic+ (nou)
Faţă de alte biberoane, sistemul anti-colici dovedit clinic este acum integrat în tetină, ceea ce face mai simplă asamblarea corectă a biberonului. În timp ce hrăneşti bebeluşul, supapa unică de pe tetină se deschide pentru a permite aerului să intre în biberon în loc de a intra în stomacul bebeluşului.
Somnul şi alim. sunt vitale pentru sănăt. şi feric. bebeluşului. A fost efect. un studiu clinic pt. a afla dacă designul biberonului pentru sugari afect. „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biber. Philips Avent Classic reduce în mod semnif. agitaţia cu aproxim. 28 de min. pe zi, faţă de biber. de comparaţie (46 de min. în loc de 74 de min., p=0,05). Ac. lucru este valabil în special noaptea.**
Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, regurgitaţia, eructaţiile şi gazele intestinale.
5.0
din 5
17
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Anastasia
05/06/2019
România
Excelent
Produsele de la Philips Avent sunt cele mai bune. Recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut
Mădălinapatrascu
05/07/2018
România
Recomand cu încredere!
Sunt foarte mulțumită de produsele Philips Avent!Recomand cu încredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut
Laviniaa
03/07/2018
România
Sunt foarte multumita de acest produs
Sunt foarte multumita de acest produs .Il recomand tuturor mamicilor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut
La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţină agitaţie decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional.