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  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Producție oprită

Philips AventSet starter nou-născut

SCD371/00

5
| (17) Recenzii | 100% recomandă acest produs
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
Colecţia utilă SCD371/00 de la Philips Avent, care include 4 biberoane Classic+ (2x 125 ml şi 2x 260 ml), o periuţă pentru biberon şi tetină şi o suzetă albă translucidă pentru 0-6 luni.
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Uşor de curăţat pentru o igienă perfectă

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • Classic+ (nou)

Sistem anti-colici dovedit pentru reducerea colicilor*

Sistem anti-colici dovedit pentru reducerea colicilor*

Faţă de alte biberoane, sistemul anti-colici dovedit clinic este acum integrat în tetină, ceea ce face mai simplă asamblarea corectă a biberonului. În timp ce hrăneşti bebeluşul, supapa unică de pe tetină se deschide pentru a permite aerului să intre în biberon în loc de a intra în stomacul bebeluşului.

Agitaţia este redusă, în special pe timpul nopţii

Agitaţia este redusă, în special pe timpul nopţii

Somnul şi alim. sunt vitale pentru sănăt. şi feric. bebeluşului. A fost efect. un studiu clinic pt. a afla dacă designul biberonului pentru sugari afect. „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biber. Philips Avent Classic reduce în mod semnif. agitaţia cu aproxim. 28 de min. pe zi, faţă de biber. de comparaţie (46 de min. în loc de 74 de min., p=0,05). Ac. lucru este valabil în special noaptea.**

Bebeluşul controlează fluxul laptelui pentru regurgitaţie, eructaţii şi gaze intestinale reduse

Bebeluşul controlează fluxul laptelui pentru regurgitaţie, eructaţii şi gaze intestinale reduse

Supapa unică a tetinei se ajustează după ritmul de hrănire al bebeluşului tău. Laptele va curge în ritmul ales de bebeluşul tău, reducând astfel supra-hrănirea, regurgitaţia, eructaţiile şi gazele intestinale.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

17

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/06/2019

România

România

Excelent

Produsele de la Philips Avent sunt cele mai bune. Recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut

05/07/2018

România

România

Recomand cu încredere!

Sunt foarte mulțumită de produsele Philips Avent!Recomand cu încredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut

03/07/2018

România

România

Sunt foarte multumita de acest produs

Sunt foarte multumita de acest produs .Il recomand tuturor mamicilor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD371/01 Set starter nou-născut

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Referințe

  1. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţină agitaţie decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional.