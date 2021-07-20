Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
SCD323/20
Colectează-ţi laptele fără efort
Pompa electrică de sân Philips Avent menţine debitul de lapte la un nivel optim şi se adaptează uşor la dimensiunea şi forma ta. Rapid, confortabil şi convenabil pentru fiecare mamă.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Pompă de sân electrică
total
recurring payment
Ajustează fiecare sesiune în funcţie de necesităţile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare şi extracţie a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 4 niveluri de stimulare şi 4 niveluri de extracţie a laptelui pentru o experienţă personalizată.
Ştii ce îţi place? Pompa de sân reţine automat ultimele setări folosite, aşa că tot ce trebuie să faci este să te aşezi confortabil şi să apeşi butonul de pornire.
O singură dimensiune. Perniţa din silicon este flexibilă şi se adaptează pentru a se potrivi mamelonului tău.
Unitate motor mică şi compactă
Sistemul nostru închis de extracţie a laptelui împiedică intrarea laptelui în tuburi, astfel că ai mai puţin de curăţat. De asemenea, numărul mai mic de piese permite reasamblarea extrem de uşoară.
Pungi ușor de utilizat, pre-sterilizate, de unică folosinţă, oferă depozitare sigură pentru laptele matern.
Alimentare
Material
Include
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.