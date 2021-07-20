Experienţă personalizată, niveluri de setare 4 + 4

Ajustează fiecare sesiune în funcţie de necesităţile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare şi extracţie a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 4 niveluri de stimulare şi 4 niveluri de extracţie a laptelui pentru o experienţă personalizată.