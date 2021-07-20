Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    • Colectează-ţi laptele fără efort Colectează-ţi laptele fără efort Colectează-ţi laptele fără efort

      Philips Avent Essential Pompă de sân electrică

      SCD323/20

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Colectează-ţi laptele fără efort

      Pompa electrică de sân Philips Avent menţine debitul de lapte la un nivel optim şi se adaptează uşor la dimensiunea şi forma ta. Rapid, confortabil şi convenabil pentru fiecare mamă.

      Vezi toate beneficiile

      Philips Avent Essential Pompă de sân electrică

      Produse similare

      Afişează toate Pompe pentru sân

      Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit

      Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție

      Preţul setului

      Nu doresc pachetul special

      Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:

      Adaugă în coș și accesoriile compatibile

      Afişează-le pe toate
      Acest produs
      Essential
      - {discount-value}

      Essential

      Pompă de sân electrică

      total

      recurring payment

      Colectează-ţi laptele fără efort

      • Simplă
      • 4+4 niveluri de setare
      • Functie de memorare
      • Utilizare cu fir
      • Perniţă moale, adaptivă, din silicon
      Experienţă personalizată, niveluri de setare 4 + 4

      Experienţă personalizată, niveluri de setare 4 + 4

      Ajustează fiecare sesiune în funcţie de necesităţile tale cu o gamă largă de setări pentru stimulare şi extracţie a laptelui. Pompa noastră de sân oferă 4 niveluri de stimulare şi 4 niveluri de extracţie a laptelui pentru o experienţă personalizată.

      Funcţie de memorare

      Funcţie de memorare

      Ştii ce îţi place? Pompa de sân reţine automat ultimele setări folosite, aşa că tot ce trebuie să faci este să te aşezi confortabil şi să apeşi butonul de pornire.

      Perniţă moale şi adaptivă din silicon

      Perniţă moale şi adaptivă din silicon

      O singură dimensiune. Perniţa din silicon este flexibilă şi se adaptează pentru a se potrivi mamelonului tău.

      Mic şi compact

      Mic şi compact

      Unitate motor mică şi compactă

      Număr minim de piese şi asamblare intuitivă

      Număr minim de piese şi asamblare intuitivă

      Sistemul nostru închis de extracţie a laptelui împiedică intrarea laptelui în tuburi, astfel că ai mai puţin de curăţat. De asemenea, numărul mai mic de piese permite reasamblarea extrem de uşoară.

      Depozitarea igienică a laptelui matern

      Depozitarea igienică a laptelui matern

      Pungi ușor de utilizat, pre-sterilizate, de unică folosinţă, oferă depozitare sigură pentru laptele matern.

      Specificaţii tehnice

      • Alimentare

        Conexiune USB-C
        Da
        Tensiune principală
        5 V şi ≥ 1 A
        Unitatea de alimentare nu este inclusă. Nu se poate încărca, utilizare numai cu cablu.
        Da

      • Material

        0 % BPA*
        Da

      • Include

        Pungi pentru lapte
        5 buc.
        Unitatea motorului
        Da
        Tub de silicon
        Da
        Cablu USB-C
        Da
        Biberon Natural (125 ml)
        Da
        Kit de colectare a laptelui
        Da
        Capac cu filet
        Da
        Capac de închidere
        1 buc.
        Tetină cu debit lent
        1 buc.
        Tampoane pentru sâni
        4 buc.

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.
      Clippin

      Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

      Accesează piesele şi accesoriile

      Accesorii

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

      Recenzii

      Fii primul care lasă o recenzie

      • Asociat doar cu biberonul şi alte componente care intră în contact cu laptele matern, în conformitate cu regulamentul UE nr. 10/2011.

      Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


      Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

      Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

       

      Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
      Vezi T&C aici.

      Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

      Persoane image
      *
      Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
      Ce înseamnă aceasta?

      Despre noi

      Asistenţă pentru magazinul online
      Caută comandă
      A.N.P.C.
      A.N.P.C. - SAL
      Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
      Despre Philips
      Contactează-ne
      Termeni și Condiții
      Informatii privind condiţiile de legalitate
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

      Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.