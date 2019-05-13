Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Natural
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
4.9
din 5
55
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Carina17
13/05/2019
România
Foarte multumit
Foarte bune,foarte incantata de ele,bebe linistit,fara colici,usor de spalat,mai ales cu peria din set si sterilizatorul tot de la Philips avent,le recomand cu drag.Le-am folosit la ambi copii atat biberoanele cat si suzete pentru fiecare varsta
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD290/01 Set starter nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD290/01 Set starter nou-născut
Anto27
09/05/2019
România
Calitate
Calitate, ușor de folosit Bebe sănătos, mami multumita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD290/01 Set starter nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD290/01 Set starter nou-născut
Valy9
07/05/2019
România
Super multumita
Un set util pentru orice mama care nu poate alapta în mod natural. Dimensiuni potrivite în funcție de vârstă copilului, rezistente în timp, ușor de utilizat și curățat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD290/01 Set starter nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD290/01 Set starter nou-născut