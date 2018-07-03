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  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
  • Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul

Producție oprită

Philips AventSet cadou Natural

SCD289/01

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul
Acest set cadou Philips Avent Natural include un biberon Natural transparent de 4 oz, un biberon Natural cu model de 9 oz şi două suzete cu model cu animale asortat.
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Uşor de combinat cu alăptarea

Cea mai naturală cale de hrănire cu biberonul

  • Biberoane şi suzete

  • 9 oz/260 ml

  • 4 oz/125 ml

  • Formă naturală a tetinei

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Tetina mare care imită forma sânului promovează o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea de la biberon.

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

03/07/2018

România

România

Produsele sunt extraordinare

Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Set cadou Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Set cadou Natural

28/06/2018

România

România

Super set , il recomand!

Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Set cadou Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Set cadou Natural

19/07/2017

Magyarország

Magyarország

nagyon jó

Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Natural Gift Set

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Natural Gift Set

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Referințe

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011