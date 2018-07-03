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Producție oprită
Biberoane şi suzete
9 oz/260 ml
4 oz/125 ml
Formă naturală a tetinei
Tetina mare care imită forma sânului promovează o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zita86
03/07/2018
România
Produsele sunt extraordinare
Ne place foarte mult si biberonul si suzeta produse foarte bune.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Set cadou Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Set cadou Natural
Roxana13
28/06/2018
România
Super set , il recomand!
Am achizitionat acest set inainte de nasterea bebelusului meu, al meu Baietel a luat din prima suzeta avent iar sticlutele ne sunt de mare folos! Bebe bea atat lapte cat si ceai din ele si nu a lasat sanul dupa utilizarea lor! Tetinele imita sanul mamei foarte bine! Mamici nu va fie frica sa le folositi!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Set cadou Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Set cadou Natural
Törpilla
19/07/2017
Magyarország
nagyon jó
Nagyon jó már akkor ezt használtuk amikor megszületett a babám.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Natural Gift Set
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD289/01 Natural Gift Set
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011