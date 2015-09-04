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Producție oprită

Philips AventSCD271 Newborn Starter Set

SCD271

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

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Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine

Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine.

Produs cu 0% conţinut de BPA

Produs cu 0% conţinut de BPA

Acest produs conţine 0% BPA

Cap de periuţă curbat special şi vârf profilat

Cap de periuţă curbat special şi vârf profilat

Capul de periuţă curbat special şi vârful profilat ating colţurile tuturor tipurilor de biberoane, tetine şi echipamente de hrănire, pentru curăţare temeinică.

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Super wygodny zestaw

Dziecko chętnie korzystało z butelek i smoczkow. Bez problemu ssało pokarm i piło z butelki pod moją nieobecnością.

Acest review a fost făcut pentru SCD234/07 Zestaw dla noworodków

Acest review a fost făcut pentru SCD234/07 Zestaw dla noworodków

30/01/2014

Polska

Polska

Super zestaw startowy dla młodej mamy

Super zestaw, zawiera wszystko co potrzebne. Różnej wielkości butelki, do tego smoczki, szczotka do czyszczenia...po prostu ideał. Ten zestaw wystarczył mi na wykarmienia dwójki dzieci,

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD234/07 Zestaw dla noworodków

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD234/07 Zestaw dla noworodków

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