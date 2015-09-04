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Producție oprită
Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine.
Acest produs conţine 0% BPA
Capul de periuţă curbat special şi vârful profilat ating colţurile tuturor tipurilor de biberoane, tetine şi echipamente de hrănire, pentru curăţare temeinică.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Janetm80
04/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Super wygodny zestaw
Dziecko chętnie korzystało z butelek i smoczkow. Bez problemu ssało pokarm i piło z butelki pod moją nieobecnością.
Acest review a fost făcut pentru SCD234/07 Zestaw dla noworodków
Acest review a fost făcut pentru SCD234/07 Zestaw dla noworodków
graz1974
30/01/2014
Polska
Super zestaw startowy dla młodej mamy
Super zestaw, zawiera wszystko co potrzebne. Różnej wielkości butelki, do tego smoczki, szczotka do czyszczenia...po prostu ideał. Ten zestaw wystarczył mi na wykarmienia dwójki dzieci,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD234/07 Zestaw dla noworodków
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD234/07 Zestaw dla noworodków