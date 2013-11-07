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Producție oprită
Tetina mare care imită forma sânului promovează o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul
Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**
4.4
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
AgnieszkaBKKB
07/11/2013
Polska
Butelki bardzo mi się przydały
jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków
angi84
15/05/2012
Polska
polecam
Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków
joola9
20/05/2012
Polska
produkt spelnia moje oczekiwania
produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Un studiu clinic a demonstrat că la vârsta de două săptămâni bebeluşii au fost mai puţin agitaţi decât cei hrăniţi cu alt biberon. (Studiu realizat de Institute of Child Health, Londra, 2008.)
Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Avent au prezentat mai puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de marcă, în special noaptea.