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  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
  • Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*

Producție oprită

Philips AventSet starter nou-născut

SCD270/00

4.4
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
Setul starter Philips Avent SCD270/00 include 2 biberoane de 125 ml şi 2 biberoane de 260 ml, fără BPA
Vezi toate beneficiile

Mai puţine colici**

Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*

Acest biberon este fabricat din PES, un material fără BPA

Acest biberon este fabricat din PES, un material fără BPA

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Tetina mare care imită forma sânului promovează o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Dovedit clinic că reduce în mod semnificativ agitaţia

Somnul şi alimentația sunt vitale pentru sănătatea şi fericirea bebeluşului. A fost efectuat un studiu clinic pentru a afla dacă designul biberonului pentru sugari afectează „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biberonul Philips Avent Classic reduce agitaţia cu aproximativ 28 de min. pe zi, faţă de biberonul de comparaţie (46 min vs 74 min, p=0.05). Acest lucru este valabil în special noaptea.**

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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Referințe

  1. Un studiu clinic a demonstrat că la vârsta de două săptămâni bebeluşii au fost mai puţin agitaţi decât cei hrăniţi cu alt biberon. (Studiu realizat de Institute of Child Health, Londra, 2008.)

  2. Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Avent au prezentat mai puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de marcă, în special noaptea.