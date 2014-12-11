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  • Geanta esenţială pentru deplasări scurte
  • Geanta esenţială pentru deplasări scurte
  • Geanta esenţială pentru deplasări scurte
  • Geanta esenţială pentru deplasări scurte
  • Geanta esenţială pentru deplasări scurte
  • Geanta esenţială pentru deplasări scurte

Producție oprită

Philips AventGeantă de călătorie compactă pentru copii Avent

SCD151/70

4.2
| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs
Geanta esenţială pentru deplasări scurte
Concepută pentru o plimbare rapidă la cumpărături sau pentru o vizită de câteva ore, această geantă esenţială elegantă, de calitate premium, fabricată din microfibră netedă, găzduieşte hrana şi schimburile unui bebeluş şi are un buzunar interior pentru lucruri personale.
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Împachetare şi transportare uşoare

Geanta esenţială pentru deplasări scurte

  • Bleumarin

Asigură menţinerea biberoanelor calde sau reci

Asigură menţinerea biberoanelor calde sau reci

Buzun. 3M Thinsulate™ păstr. calde două biber. Avent cu apă caldă fiartă în prealab. sau le păstr. reci în cazul în care conţin lapte praf gata prep. sau lapte matern rece, tp. de cât. ore.

Microfibră uşoară, netedă

Microfibră uşoară, netedă

Microfibra este uşoară şi simplu de curăţat.

Curea lată de umăr reglabilă

Geanta Philips AVANT Urban are o curea lată de umăr reglabilă pentru transport confortabil

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD138/69 Plecak firmy Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD138/70 Plecak firmy Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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