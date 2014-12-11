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Producție oprită

Philips AventThermaBag Avent din neopren

SCD150/11

4.2
| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs
Hrănire la drum
Geanta elegantă ThermaTote ţine 2 biberoane Philips Avent, 2 ceşti Magic sau 4 ceşti VIA. Stratul dublu de izolaţie păstrează laptele rece sau apa caldă până la patru ore. Uşoară, compactă şi comodă pentru călătorie.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Concepută să ţină biberoane, ceşti VIA şi Magic

Hrănire la drum

  • Amestec

Asigură menţinerea biberoanelor calde sau reci

Asigură menţinerea biberoanelor calde sau reci

Pentru păstrarea laptelui matern/laptelui preparat rece sau apa prefiartă, timp de până la 4 ore.

Curea lată de umăr reglabilă

Geanta Philips AVANT Urban are o curea lată de umăr reglabilă pentru transport confortabil

Concepută să ţină biberoane Avent, ceşti VIA şi Magic

Concepută să ţină biberoane Avent, ceşti VIA şi Magic

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD138/69 Plecak firmy Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD138/70 Plecak firmy Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 