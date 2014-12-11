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Producție oprită
Negru
Buzun. 3M Thinsulate™ păstr. calde două biber. Avent cu apă caldă fiartă în prealab. sau le păstr. reci în cazul în care conţin lapte praf gata prep. sau lapte matern rece, tp. de cât. ore.
Vă bucuraţi de acces rapid şi uşor la compartimentele principale şi cele din faţă.
4.2
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
DawidB
11/12/2014
Polska
Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem
Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD138/69 Plecak firmy Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD138/69 Plecak firmy Avent
Oliwcia
11/12/2014
Polska
Bardzo wygodny :)
Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD138/70 Plecak firmy Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD138/70 Plecak firmy Avent
Aga5
05/11/2013
Polska
Super torba
Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent