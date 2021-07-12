Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SC2003/11
Previne creşterea din nou a părului
Sistemul de îndepărtare a părului Philips Lumea IPL este minunat pentru a preveni reapariţia părului pe faţă sau pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.
Pentru utilizare pe corp şi faţă
15 minute pentru tratarea gambelor
Durată de viaţă <gt/>100.000 impulsuri
Design fără fir
Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecinţă, părul cade în mod natural, iar creşterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament vă va păstra pielea netedă în fiecare zi.
Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după doar patru tratamente efectuate o dată la două săptămâni având ca rezultat o piele catifelată fără păr. Pentru menţinerea acestor rezultate, ajunge să repeţi tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcţie de creşterea părului.
Philips Lumea utilizează o tehnologie pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumuseţe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură şi eficientă în confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am făcut cercetări de piaţă extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de femei.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Premii
3.7
din 5
3
Recenzii
Teo23
12/07/2021
România
Produsul este bun
M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
kikadino
30/11/2017
Hrvatska
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Mireille
23/06/2017
România
Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.
Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.
Acest review a fost făcut pentru Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Acest review a fost făcut pentru Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului