Radio FM digital încorporat

Radioul digital este nu numai un sistem de transmisie analogică FM, ci şi o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei reţele de emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opţiuni şi informaţii la o calitate excepţională a sunetului, clar şi fără bruiaj. De asemenea, acest lucru permite unităţii receptoare să reţină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale, nu trebuie să memoraţi frecvenţe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutaţi frecvenţele.