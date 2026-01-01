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Producție oprită

Boxă portabilă

SBM130BLU/00

Boxa dvs. portabilă all-in-one

Bucuraţi-vă de muzică cu boxa portabilă all-in-one de la Philips. Redaţi melodiile dvs. preferate prin conectivitate USB/card MicroSD/intrare auxiliară. Boxa cu tehnologie wOOx™ este compactă, fiind echipată cu baterie reîncărcabilă şi disponibilă în mai multe culori.

Vezi toate beneficiile

Boxa dvs. portabilă all-in-one

  • Albastru

  • USB

Redare simplă de pe card USB/MicroSD

Doar încărcaţi pe cardul USB sau MicroSD conţinutul dorit, conectaţi-l la player - şi nu va mai trebui să vă îngrijoraţi niciodată că rămâneţi fără opţiuni de divertisment.

Radio FM digital încorporat

Radioul digital este nu numai un sistem de transmisie analogică FM, ci şi o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei reţele de emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opţiuni şi informaţii la o calitate excepţională a sunetului, clar şi fără bruiaj. De asemenea, acest lucru permite unităţii receptoare să reţină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale, nu trebuie să memoraţi frecvenţe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutaţi frecvenţele.

Intrare AUX pentru conectare uşoară la aproape orice dispozitiv electronic

Specificaţii tehnice

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