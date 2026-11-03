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Producție oprită

Microfoane wireless

SBCMC8650/00

30m wireless

Aceste microfoane wireless combină performanţa cu libertatea de mişcare, ridicându-se la nivelul celor mai exigente aşteptări.

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30m wireless

Tehnologia wireless vă oferă libertate de mişcare

Sistemele wireless utilizează o purtătoare de semnal de foarte înaltă frecvenţă (UHF) pentru a asigura o recepţie clară, aşadar nu vă veţi mai împiedica de cabluri. Deplasaţi-vă şi aşezaţi-vă oriunde doriţi, fără a mai avea grija cablului căştilor.

Alegeţi unul din cele două canale pentru a scădea interferenţa

Putând alege între două canale de transmisie, plăcerea ascultării este păstrată, deoarece puteţi comuta cu uşurinţă pe canalul cu cea mai bună recepţie.

Designul omnidirecţional permite captarea sunetelor din toate direcţiile

Senzorul acestui microfon este sensibil uniform la sunetele provenite din toate direcţiile.

Specificaţii tehnice

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