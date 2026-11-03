Tehnologia wireless vă oferă libertate de mişcare

Sistemele wireless utilizează o purtătoare de semnal de foarte înaltă frecvenţă (UHF) pentru a asigura o recepţie clară, aşadar nu vă veţi mai împiedica de cabluri. Deplasaţi-vă şi aşezaţi-vă oriunde doriţi, fără a mai avea grija cablului căştilor.