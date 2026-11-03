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Producție oprită
SBCMC8650/00
30m wireless
Aceste microfoane wireless combină performanţa cu libertatea de mişcare, ridicându-se la nivelul celor mai exigente aşteptări.
Sistemele wireless utilizează o purtătoare de semnal de foarte înaltă frecvenţă (UHF) pentru a asigura o recepţie clară, aşadar nu vă veţi mai împiedica de cabluri. Deplasaţi-vă şi aşezaţi-vă oriunde doriţi, fără a mai avea grija cablului căştilor.
Putând alege între două canale de transmisie, plăcerea ascultării este păstrată, deoarece puteţi comuta cu uşurinţă pe canalul cu cea mai bună recepţie.
Senzorul acestui microfon este sensibil uniform la sunetele provenite din toate direcţiile.
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