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        Producție oprită

        SBCHP830/00

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        Banda de susţinere cu ajustare automată asigură o aranjare confortabilă

        Banda de susţinere interioară a acestor căşti Philips permite adaptarea facilă la forma capului. Mecanismul se adaptează automat pentru confort.

        Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului

        Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.

        Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni

        Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni

        Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un volum puternic fără distorsiuni.

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