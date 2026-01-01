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Producție oprită
SBCHP830/00
Banda de susţinere interioară a acestor căşti Philips permite adaptarea facilă la forma capului. Mecanismul se adaptează automat pentru confort.
Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.
Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un volum puternic fără distorsiuni.
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