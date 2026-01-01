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Producție oprită
SBCHC8440/00
Muzică wireless
Imaginaţi-vă libertatea de a vă deplasa şi a vă bucura de muzică nestingherit, cu aceste căşti stereo FM fără fir
Transmisie FM
Reîncărcabilă
Bucuraţi-vă de un confort sporit şi de o performanţă sporită a basului cu ajutorul carcaselor cu reglare în trei direcţii ce se potrivesc natural în jurul urechii.
Materialele durabile, uşoare şi de calitate ale acestor căşti Philips îmbunătăţesc confortul pentru o purtare prelungită.
Acest circuit electronic inteligent asigură reglarea automată a nivelului audio de intrare, împiedicând apariţia distorsiunilor şi garantând o audiţie de calitate.
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