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Producție oprită

Căşti hi-fi wireless

SBCHC8440/00

Muzică wireless

Imaginaţi-vă libertatea de a vă deplasa şi a vă bucura de muzică nestingherit, cu aceste căşti stereo FM fără fir

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Reîncărcabilă

Muzică wireless

  • Transmisie FM

  • Reîncărcabilă

Reglare în 3 direcţii pentru confort sporit şi creşterea performanţei basului

Bucuraţi-vă de un confort sporit şi de o performanţă sporită a basului cu ajutorul carcaselor cu reglare în trei direcţii ce se potrivesc natural în jurul urechii.

Greutatea redusă creşte confortul la utilizare îndelungată.

Materialele durabile, uşoare şi de calitate ale acestor căşti Philips îmbunătăţesc confortul pentru o purtare prelungită.

ALC împiedică apariţia distorsiunilor la semnalele de intrare

Acest circuit electronic inteligent asigură reglarea automată a nivelului audio de intrare, împiedicând apariţia distorsiunilor şi garantând o audiţie de calitate.

Specificaţii tehnice

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