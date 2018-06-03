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Producție oprită

ShoqBoxboxă portabilă wireless

SB300B/00

4.9

| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Ritmuri şocante, lumini orbitoare

Pregăteşte-te să eliberezi ritmurile! Philips ShoqBox SB300 emite un bas exploziv, captivant, prin amplificatoare de bas duale. Amplifică energia cu lumini care pulsează în ritmul muzicii. Robustă, rezistentă la şocuri şi la apă - ia cu tine petrecerea peste tot.

Vezi toate beneficiile

Ritmuri şocante, lumini orbitoare

  • Bluetooth®

  • Impermeabil şi rezistent la şocuri

  • Lumini multicolore

Bateria reîncărcabilă integrată menţine ritmul petrecerii

Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate şi căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.

Să fie lumină! Luminile multicolore strălucesc în pas cu ritmul

Să fie lumină! Luminile multicolore strălucesc în pas cu ritmul

Ieşi la lumină şi simte puterea ritmurilor vibrante şi a luminilor strălucitoare. Mai multe culori pulsează în pas cu ritmul, aducând muzica la viaţă şi dând petrecerii o nouă dimensiune. Sau, dacă preferi să dansezi pe întuneric, nicio problemă - atinge un comutator şi luminile se sting.

Microfon încorporat, pentru apeluri telefonice de tip „mâini libere”

Graţie microfonului încorporat, această boxă funcţionează şi ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepţionat un apel, muzica este întreruptă şi poţi vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau apelează-ţi prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcţiona perfect.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

03/06/2018

România

România

O boxa extaordinara

Rezistenta la socuri si apa Se aude superb Ledurile dau un efect fenomenal pe intuneric

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B boxă portabilă wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B boxă portabilă wireless

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Avantaje

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Dezavantaje

Przydałoby się radio FM

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2021-06-10

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2021-06-10

27/05/2018

Polska

Polska

Mały wymiarami ale mocny

1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

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