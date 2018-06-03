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Producție oprită
Ritmuri şocante, lumini orbitoare
Pregăteşte-te să eliberezi ritmurile! Philips ShoqBox SB300 emite un bas exploziv, captivant, prin amplificatoare de bas duale. Amplifică energia cu lumini care pulsează în ritmul muzicii. Robustă, rezistentă la şocuri şi la apă - ia cu tine petrecerea peste tot.
Bluetooth®
Impermeabil şi rezistent la şocuri
Lumini multicolore
Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate şi căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.
Ieşi la lumină şi simte puterea ritmurilor vibrante şi a luminilor strălucitoare. Mai multe culori pulsează în pas cu ritmul, aducând muzica la viaţă şi dând petrecerii o nouă dimensiune. Sau, dacă preferi să dansezi pe întuneric, nicio problemă - atinge un comutator şi luminile se sting.
Graţie microfonului încorporat, această boxă funcţionează şi ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepţionat un apel, muzica este întreruptă şi poţi vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau apelează-ţi prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcţiona perfect.
4.9
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
SebiP
03/06/2018
România
O boxa extaordinara
Rezistenta la socuri si apa Se aude superb Ledurile dau un efect fenomenal pe intuneric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B boxă portabilă wireless
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Avantaje
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Dezavantaje
Przydałoby się radio FM
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2021-06-10
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2021-06-10
Jerzydian
27/05/2018
Polska
Mały wymiarami ale mocny
1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy