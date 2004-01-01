Încărcare convenabilă

La Philips, sustenabilitatea este importantă în toate fazele creației de produse. Urmărim constant să reducem risipa şi să minimizăm numărul de adaptoare USB pe care le punem pe piaţă. În cazul în care ai nevoie de un adaptor, unul adecvat regiunii tale poate fi solicitat pe www.philips.com/support