      Shaver series 7000 S7836/55 Wet & Dry electric shaver

      S7886/35

      Din păcate, acest produs nu mai este disponibil

      Shaver series 7000 S7836/55 Wet & Dry electric shaver

      Acest produs
      Shaver series 7000 S7836/55 Wet & Dry electric shaver
      Shaver series 7000 S7836/55 Wet & Dry electric shaver

      Reduce frecarea pe piele, pentru a minimiza iritaţiile

      Reduce frecarea pe piele, pentru a minimiza iritaţiile

      Între capetele aparatului de ras şi pielea ta se află un strat protector. Fabricat cu până la 250.000 de granule micro-tech pe centimetru pătrat, îmbunătăţeşte alunecarea pe piele cu până la 30%***, pentru a reduce la minimum iritaţia.

      Performanţă impresionantă la fiecare trecere

      Performanţă impresionantă la fiecare trecere

      Cu până la 90.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele SteelPrecision bărbieresc cu 17% mai precis, tăind mai multe fire de păr la o trecere. Cele 45 de lame de înaltă performanţă cu autoascuţire sunt produse în Europa.

      Experienţă de bărbierit îmbunătăţită, cu aplicaţia

      Experienţă de bărbierit îmbunătăţită, cu aplicaţia

      Perfecţionează-ţi bărbieritul prin asocierea aparatului de bărbierit cu aplicaţia Philips GroomTribe. Urmăreşte progresul înregistrat de pielea ta la fiecare bărbierit, personalizează-ţi bărbieritul şi stăpâneşte tehnica, pentru un bărbierit care este pe cât de precis, pe atât de blând cu pielea.

      Capetele flexibile îţi urmăresc conturul facial

      Capetele flexibile îţi urmăresc conturul facial

      Capetele complet flexibile se rotesc la 360° pentru a-ţi urmări conturul facial. Experimentează contactul optim cu pielea, pentru un bărbierit minuţios şi confortabil.

      Proiectat pentru precizie şi eficienţă în tăiere

      Proiectat pentru precizie şi eficienţă în tăiere

      Noua formă a capetelor de bărbierit este proiectată pentru precizie. Suprafaţa este îmbunătăţită cu canale de ghidare a părului, concepute pentru a muta firele de păr într-o poziţie de tăiere eficientă.

      Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară

      Deschidere printr-o atingere pentru curăţare uşoară

      Curăţă aparatul de bărbierit cu uşurinţă. Printr-o simplă atingere a unui buton, deschide capul aparatului de bărbierit şi clăteşte-l cu apă.

      Bărbierit umed, uscat şi chiar sub duş

      Bărbierit umed, uscat şi chiar sub duş

      Adaptează-ţi rutina de bărbierit la nevoile proprii. Cu funcţia umed şi uscat, poţi alege un bărbierit uscat confortabil sau un bărbierit umed reconfortant. Te poţi bărbieri cu gel sau cu spumă chiar şi la duş.

      Lamă de tuns pop-up de precizie integrată în mâner

      Lamă de tuns pop-up de precizie integrată în mâner

      Desăvârşeşte-ţi stilul utilizând lama de tuns pop-up de precizie a aparatului de bărbierit. Integrată în corpul aparatului de bărbierit, aceasta reprezintă modul perfect pentru a-ţi îngriji mustaţa şi pentru a-ţi tunde perciunii.

      Încărcare convenabilă

      Încărcare convenabilă

      La Philips, sustenabilitatea este importantă în toate fazele creației de produse. Urmărim constant să reducem risipa şi să minimizăm numărul de adaptoare USB pe care le punem pe piaţă. În cazul în care ai nevoie de un adaptor, unul adecvat regiunii tale poate fi solicitat pe www.philips.com/support

      Aparatul de bărbierit se livrează cu paşaport Eco

      Aparatul de bărbierit se livrează cu paşaport Eco

      Unitatea noastră de producţie pentru lame utilizează 100% electricitate regenerabilă, iar ambalajele noastre sunt fabricate din materiale reciclabile. Toate aparatele de bărbierit sunt livrate cu paşaport Eco.

      Până la 60 de minute de bărbierit fără fir la o încărcare completă

      Până la 60 de minute de bărbierit fără fir la o încărcare completă

      Bărbiereşte-te fără cablu de alimentare timp de până la 60 de minute la o încărcare completă a bateriei.

      Construite pentru a dura: până la 5 ani garanţie****

      Construite pentru a dura: până la 5 ani garanţie****

      Aparatele noastre de bărbierit sunt proiectate pentru excelenţă şi oferă o garanţie extinsă de până la 5 ani dacă îţi înregistrezi produsul. Astfel, te poţi bucura de fiabilitate şi performanţă superioare, bărbierit după bărbierit.

      Te ghidează pentru a beneficia de o tehnică îmbunătăţită, cu mai puţine treceri

      Tehnologia cu detectarea mişcării urmăreşte modul în care te bărbiereşti şi te îndrumă pentru a beneficia de o tehnică mai eficientă. După numai trei bărbieriri, majoritatea bărbaţilor au dobândit o tehnică mai bună de bărbierit, pentru mai puţine treceri***.

      Îţi ajustează barba, pentru bărbierit fără efort

      Adaptează dinamic puterea de bărbierire de îndată ce aparatul atinge faţa sau capul. Detectează densitatea părului de 250 de ori pe secundă. Se adaptează la barba ta pentru un bărbierit fără efort.

      Timp de încărcare de 1 oră şi încărcare rapidă în 5 minute

      Încarcă aparatul de bărbierit complet în doar 1 oră cu bateria litiu-ion puternică şi eficientă energetic. Eşti în grabă? Conectează aparatul de bărbierit timp de 5 minute şi beneficiezi de putere suficientă pentru 1 bărbierit complet.

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.
      Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

      Accesează piesele şi accesoriile

      Accesorii

